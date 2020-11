Guardiola: a Spurs a legesélyesebb a bajnoki címre

A Premier League szombati játéknapján a 2-0-s vereséget szenvedett a Tottenham Hotspurs otthonában, ezzel pedig Pep Guardiola együttese már nyolc pontos hátrányban követi a londoni riválist. A katalán szakember a mérkőzést követően érthetően elégedetlenül nyilatkozott, de szerinte még nincs lefutva a verseny, bár azt hozzátette, jelenleg a Spursnek áll a zászló.

"A Spurs vezeti a tabellát, szóval egyértelmű, most ők a legesélyesebbek a bajnoki címre. Persze még sok a megszerezhető pont, nekünk nyolc a hátrányunk, de nagyon sok csapat van előttünk. El kell kezdenünk megnyerni a meccseinket" - mondta Guardiola a mérkőzést követően.

Arról is kérdezték az egykori vezetőedzőt, hogy csapata szokatlanul kevés gólt rúgott az idei szezonban, nyolc lejátszott meccs után mindössze 10 rúgott gólnál járnak,.

"A játékunk nincs messze attól, ahogyan korábban játszottunk, de egyszerűen nem rúgunk elég gólt. Ez nem feltélenül egy vagy két ember hibája, hogy ilyen kevés gólt rúgunk, de igen, ez az igazság, ez a tíz gól kevés"- ismerte el Pep, hogy csapata gyengéledik a támadóharmadban.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world