Guardiola: A pics@ba! Le kell töltenem az Instagramot

Pep Guardiolának elakadt a szava, mikor megtudta, hogy csapatának játékosa, Benjamin Mendy pletykák szerint Hongkongba utazott.

A francia válogatott játékos november óta harcképtelen, mivel térdműtéten esett át.

A védő még nincs kész arra, hogy pályára lépjen a Chelsea elleni rangadón, de engedélyt kapott Guardiolától arra, hogy Barcelonában és Párizsban is tölthessen egy kis időt.

Pénteken Mendy egy rövid videót posztolt Instagram-történetébe, ahol helyszínnek a hongkongi nemzetközi repteret adta meg, utalva ezzel arra, hogy Ázsiába repült.

Amikor a katalán mestert kérdezték erről a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón, nem nagyon találta a szavakat.

- Hűha! Nem tudtam erről. A pics@ba, ő egy nagyon szerencsés fickó!

- Mielőtt elment, azt mondta, hogy egy napra megy Párizsba, és erre rábólintottam, de Hongkong egy kicsit messze van.

- Le kell töltenem az Instagramot, és figyelnem kell a játékosaimat, mert erről tényleg nem tudok. Csütörtökön Barcelonában volt.

Amikor pedig arról kérdezték Guardiolát, hogy egyetért-e Mendy hosszú útjával, egyértelműen válaszolt.

- Nem, határozottan nem.

Ezután Mendy megmagyarázta a videót, a következőt tweetelte.

A cikk lejjebb folytatódik

- Ez csak egy vicc volt, amit az Uber-sofőrömnek mondtam. Nem akarok problémákat, Pep!

🤣🤣🤣 it was just joking with my uber driver I dont want no problems Pep