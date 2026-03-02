Amikor 2020 áprilisában a Guangzhou Evergrande (későbbi nevén Guangzhou FC) bemutatta az új otthonának látványterveit, a világ ámulva figyelte a kínai futball térnyerését. A projekt nem kevesebbet ígért, mint a világ egyik legnagyobb és leglátványosabb stadionját: egy 1,2 milliárd fontba (kb. 550 milliárd forint) kerülő, 100 ezer fős „lótuszvirágot”, amely színváltós homlokzatával a Sydney-i Operaház vagy a dubaji Burdzs Kalifa szintű építészeti ikonnak készült.

A csúcsról a szakadékba

A Guangzhou FC abban az időben a kínai Szuperliga egyeduralkodója volt: kilenc szezon alatt nyolc bajnoki címet és két ázsiai Bajnokok Ligáját nyertek. Olyan világsztárok fordultak meg a klubnál, mint Paulinho, Robinho vagy Jackson Martínez, a kispadon pedig olyan legendák ültek, mint Marcello Lippi és Fabio Cannavaro.

A háttérben álló ingatlanóriás, az Evergrande Group azonban kártyavárként omlott össze. A cégcsoport elképesztő, 220 milliárd fontos adósságot halmozott fel, ami rántotta magával a futballprojektet is. A munkálatok leálltak, a daruk megpihentek, és az építési területet két évre teljesen elhagyták.

A klub megszűnt, a stadion torzó maradt

A kínai kormány végül közbelépett és lefoglalta az ingatlant, de a klub sorsát ez sem mentette meg. A Guangzhou FC 2022-ben kiesett az élvonalból, majd 2024 végére a kifizetetlen tartozások miatt csődbe ment és megszűnt. A kínai szövetség 2025 januárjában végleg kizárta a csapatot a profi futballból.

"Az Evergrande Stadion a világ futballjának új jelképe lesz" – mondta még 2020-ban Xia Haijun, a cég elnöke. Ma ezek a szavak keserűen csengenek a kínai futball legnagyobb bukásának árnyékában.

Mi lesz a helyszín sorsa?

Bár a 100 ezres álom szertefoszlott, az aréna nem marad örökké torzó. Az állami kézben lévő Guangzhou City Construction Investment Group 2024-ben átvette a projektet, de a terveket alaposan megnyesték, hogy mentsék a menthetőt.

A gigantománia helyett a racionalitás győzött, így a korábban tervezett százezres álomkapacitást 73 ezer főre vágták vissza. A költségvetést is drasztikusan megnyirbálták: az eredeti 1,2 milliárd font helyett „mindössze” 253 millióból fejezik be a munkálatokat. Ha a kivitelezés a jelenlegi ütemben halad, a stadion 2026-ban végre megnyithatja kapuit. A grandiózus lótuszvirág helyett azonban egy jóval szerényebb épület készül el.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.