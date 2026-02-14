Közvetlen riválisát gyengítené a Bajnokok Ligájáért harcoló VfB Stuttgart

Arra készül a VfB Stuttgart, hogy elhappolja a szintén a BL-ért harcoló TSG Hoffenheim középpályását, Grischa Prömelt - tudta meg a Kicker.

A középpályás szerződése 2026 nyaráig köti jelenlegi klubjához, így a szezon végezetével ingyen igazolhatóvá válik. Az értesülés szerint Prömel örömmel folytatná a sváb együttesben, amely már tárgyalóasztalhoz is ült a játékossal.

Ugyanakkor a Hoffenheim sem adta föl a célját, hogy maradásra bírja a kulcsemberét, bár a szerződéshosszabbításról szóló tárgyalások jelenleg felfüggesztésre kerültek - tudta meg a német Sky. Mindez annak ellenére történt, hogy a TSG jelentős fizetésemelést ajánlott Prömelnek.

Emellett a Spox arról ír, hogy az RB Leipzig, a VfL Wolfsburg és az Eintracht Frankfurt szintén örömmel szerződtetné a négyszeres német válogatott játékost.

Kijelenthető, hogy Prömel 31 évesen a másodvirágzását éli, ami elhozhatja a nagy áttörést a karrierjében.

Korábban már megfordult a Hoffenheim U19-es és a második csapatában is, majd a Karlsruhét és az Union Berlint erősítette, mígnem 2022-ben visszatért a TSG-hez.

A várható átigazolás pikantériáját az adja, hogy a Hoffenheimet és a Stuttgartot mindössze három pont választja el egymástól, előbbi a harmadik, utóbbi az ötödik helyen áll. Mindkét együttesnek jó esélye van arra, hogy bejusson a Bajnokok Ligája következő kiírásába.

