Griezmann volt menedzsere beszólt Messinek

Eric Olhats Griezmann egykori menedzsere azzal vádolja a Camp Nou argentin ikonját, hogy nem tiszteli eléggé a vb-győztes francia csatárt és túl nagy a hatalma Katalóniában.

Griezmann 2019 nyarán került az Atleticótól a Barcelonába egy hosszú ideig tartó átigazolási “saga” eredményeként, de azóta is hiába küzd, nem tudja a francia válogatottban és a Madridban elért korábbi sikereit megismételni.

Olhats a France Football-nak nyilatkozva elmondta - “Biztos vagyok benne, hogy egy olyan nagy jelentőségű figura mint Messi szándékosan nehezíti meg a neki nem tetsző játékosok beilleszkédését. Antoine egy küzdelmes klubba érkezett, ahol Messinek mindenre rálátása van. Messi egyszerre császár és uralkodó, és nem nézte jó szemmel Antoine érkezését.

„A hozzáállása siralmas volt és ezt éreztette is vele. Antoine-tól mindig azt hallottam, hogy Messivel nincs gond, de visszafelé Messitől ilyen soha nem hangzott el.

