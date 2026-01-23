Bajban Simeone, kidőlt az Atlético világbajnok támadója

Antoine Griezmann számára nem a terveknek megfelelően alakult a pénteki edzés. Míg a csapattárs, Clément Lenglet hosszú idő után végre a pálya, nem pedig az orvosi szoba felé vette az irányt, a francia válogatott támadó újra kényszerpihenőre kényszerült. A tréningen érzett fájdalom miatt a francia világbajnok támadónak idő előtt le kellett jönnie a pályáról, majd a későbbi vizsgálatok izomsérülést diagnosztizáltak a bal combjában - számolt be a hírről a Marca.

Szerencsére a sérülés nem számít súlyosnak: a szakvélemény szerint alacsony fokú izomsérülésről van szó, ami azonban egyelőre megakadályozza, hogy a támadó részt vegyen a vasárnapi, Mallorca elleni bajnokin, és a jövő szerdai, Bodö/Glimt elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen is kérdéses a játéka. Az Atlético a biztos nyolcaddöntőt jelentő top 8-ba jutásért küzd, így a francia hiánya komoly fejtörést okozhat Diego Simeone számára.

A klub orvosi stábja folyamatosan figyeli a játékos állapotát, és a következő napokban derül ki, mikor térhet vissza a pályára. Egyelőre az sincs kizárva, hogy a január 31-i, Valencia elleni idegenbeli mérkőzésen sem lesz bevethető.