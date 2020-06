Griezmann: Az MLS-ben akarom befejezni a pályafutásomat

Az amerikai labdarúgó-bajnokságban ( ) szeretné befejezni karrierjét a és a francia válogatott világbajnok támadója, Antoine Griezmann.

A tavaly nyáron az Atlécio Madridtól a gránátvörös-kékekhez szerződő játékos a Los Angeles Timesnak nyilatkozott távlati terveiről, és elég konkrét elképzelései vannak jövőjéről.



„Bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyerni a Barcával nagyon nagy álmom és célom is egyben. Ha ez megvalósul, utána bármi megtörténhet. Persze lesz még egy világbajnokság Katarban, de aztán jöhet az MLS” – nyilatkozta a 29 éves támadó, aki egyébként nagy NBA-rajongó hírében áll, kedvenc csapata, a New York Knicks meccsein rendre feltűnik.



Griezmann barcelonai szerződése 2024-ig szól, azt valószínűleg kitöltené, ám nem akarja későre hagyni az MLS-be igazolást, mert nem levezetni menne a tengerentúlra.



„Azt még nem tudom, melyik csapatban, de tényleg nagyon szeretnék itt játszani. Feltett célom, hogy úgy fejezzem be a pályafutásomat az Egyesült Államokban, hogy még magas szinten teljesítek, meghatározó szerepem van a csapatomban és a bajnoki címért küzdhetek” – fogalmazott a vb-győztes francia.

Forrás: m4sport.hu