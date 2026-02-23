21 napja bezárult az átigazolási ablak, Griezmann mégis távozhat az Atléticótól!

Az Orlando sürgeti a transzfert

A The Athletic beszámolója szerint az MLS-ben szereplő Orlando City jelenleg „előrehaladott tárgyalásokat” folytat a francia világbajnok játékos szerződtetéséről, az amerikai csapat még a március másodikai, Inter Miami elleni bajnoki mérkőzés előtt nyélbe szeretné ütni a transzfert.

Az olasz átigazolási guru is úgy tudja, hogy az Orlando City mindent megtesz annak érdekében, hogy a francia támadó már a jövő héten csatlakozzon új csapatához.

Úgy tudni, az Orlando City sportigazgatója, Ricardo Moreira „többször is” Madridba repült az elmúlt hetekben, hogy előmozdítsa az üzletet.

Griezmannt nem sürgeti semmi

Érdekesség, hogy az európai topligákban február másodikán bezárult az átigazolási ablak, viszont az MLS-ben március 26-ig tart a téli transzfer időszak, így Griezmann még ráér, akár egy hónapig is gondolkodhat, hogy valóban az Egyesült Államokba szerződik-e.

Griezmann régi motoros

A 34 éves francia játékos 2014 nyarán igazolt az Atlético Madridhoz, és egy kétéves barcelonai kitérőt leszámítva már 10 éve erősíti a Matracosokat.

A világbajnok támadó karrierje során 480 mérkőzésen lépett pályára az Atlético színeiben, ezeken összesen 210 gólt szerzett, emellett 89 gólpasszt is kiosztott.

