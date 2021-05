Grealish nem csak a United kívánságlistáján szerepel

A Manchester Unitedet az utóbbi időben többször összeboronálták már Jack Grealish-el, az Aston Villa játékosa iránt azonban többen is érdeklődnek.

Jack Grealish ügynöke, Jonathan Barnett szerint nem a Manchester United áll az első helyen, ha a lehetséges kérőket kellene rangsorolni. Az Aston Villa középpályását az elmúlt két átigazolási időszakban is összehozták már a manchesteri vörösökkel, a szezon végéhez közeledve pedig újabb „támadást” intézhet a United a válogatott játékos megszerzésének érdekében.

Ole Gunnar Solskjear szívesen tudná csapatában a kreatív középpályást, de az is igaz, ezzel nem lesz egyedül a közelgő átigazolási piac résztvevői között, többen is árgus szemekkel figyelik majd a Villa Parkban történteket.

Grealish ügynöke, Barnett egy interjúban azt mondta, hogy fogalma sincs, mit fog történni védencével. Majd hozzátette, több klub is érdeklődik, köztük a Manchester United is, de az Európa-liga döntőjére készülő gárda nem az első számú célpont Grealish számára. Sőt, még azt sem zárta ki a Barnett, hogy Grealish jövőre is Aston Villa mezében lép pályára. A Sky Sportsnak pedig azt ecsetelte, hogy mennyire szereti az Aston Villát Grealish. Természetesen nem zárható ki, hogy az ügynök fenti kijelentéseivel csak jobb alkupozícióba kíván kerülni az érdeklődőkkel szemben, akik között a United mellett többek között állítólag ott az Arsenal, a City, és a Chelsea is.

