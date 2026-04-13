C. Kovács Attila

Az Everton mégsem fizet 50 millió fontot a Manchester City sztárjáért, de van egy csavar a történetben

Az Everton várhatóan nem fogja aktiválni Jack Grealish 50 millió fontos vételi opcióját a kölcsönszerződés lejártát követően, azonban a liverpooli csapat továbbra is azt szeretné, ha az angol válogatott középpályás maradna a Mersey-partján. Mutatjuk a részleteket!

Ennek ellenére szeretnék megtartani, és bíznak benne, hogy egy új, kedvezőbb pénzügyi feltételekről szóló megállapodást tudnak kialkudni a Manchester Cityvel. A tárgyalások a szezon végeztével kezdődhetnek meg.

A klubvezetés magabiztos abban, hogy Grealish a következő szezont is náluk kezdi.

Ahogy a büntető.com korábban már beszámolt róla, Jack Grealish magára talált az Evertonban.

