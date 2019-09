Grant McCann: Balogh Norbert lenyűgöző játékos

Nagy Ádámot követően Balogh Norbert személyében egy újabb tehetséges magyar játékos szerződött a Championshipbe.

A két játékosban mindenképpen közös az, hogy egyikük sem találta meg a számításait Olaszországban, valamint az is, hogy az újdonsült edzőjük egyaránt dicsérte mindkettőjüket.

A Hull City menedzsere, Gran McCann egyenesen áradozott a 23 éves támadóról.

- Körülbelül egy hete edz velünk és máris lenyűgöző a teljesítménye. Látszik rajta, hogy képes valami újat hozni és a támadósor bármely részén bevethető. Úgy érezzük, hogy Balogh Norbert személyében egy csiszolatlan gyémántra akadtunk.

- Ugyanakkor még nem áll készen arra, hogy a kezdőcsapatban találja magát, de türelmesek leszünk vele. Nagyjából négy-öt hétre szüksége lesz, hogy felvegye a ritmust és újra formába lendüljön.

📝 Hull City have completed the signing of Hungarian international striker Norbert Balogh. #hcafc | #theTigers