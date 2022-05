Görögországból igazolna a Ferencváros

Védő és támadó is érkezhet a mediterrán térsgéből.

Helyi sajtóhírekre hivatkozva írja az ulloi129.hu, hogy több játékost is figyel a Ferencváros a görög hatodik PÁSZ Jáninából. Néhány napja jelent meg egy hír, miszerint a bajnoki címvédő nem csak érdeklődött, a télen ajánlatot is tett a Görögország észak-nyugati részében található kisváros csapatában szereplő kolumbiai Juan José Pereáért. A támadó 32 bajnokin 10 gólt és gólpasszt jegyzett a most futó szezonban, szerződése 2024-ig szól, piaci értéke 800 ezer euró.

A most megjelent hír szerint az FTC figyeli a csapat 27 éves középhátvédjét is, Jannisz Kargaszt, a 188 centi magas futballista alapembere volt klubjának, 35 bajnokin lépett pályára. Korábban egy-egy évet már légióskodott is, a fehérorosz Dinamo Bresztben és a bolgár Levszkiben, ez utóbbiból tért vissza jelenlegi klubjába 2020 nyarán. Azt is hozzátették azonban, hogy konkrét lépéseket még nem tett a magyar rekordbajnok.

