A nyári átigazolási időszak egyik érdekes neve lehet Goncalo Ramos, ugyanis több forrás szerint is egyre nagyobb az esély arra, hogy a portugál támadó távozik a Paris Saint-Germain együttesétől.

Olaszország jöhet?

A Get Football News beszámolója szerint Ramos ügynöke, Jorge Mendes már tárgyalásokat is folytat Serie A-klubokkal a játékos esetleges nyári klubváltásáról. Az érdeklődők között olasz élcsapatok szerepelnek, miközben a PSG nyitott lehet az értékesítésére.

A 24 éves támadó a mostani idényben nem számított állandó kezdőnek Párizsban, ennek ellenére több fontos mérkőzésen is bizonyította kvalitásait. Fabrizio Romano szerint Ramos továbbra is maximálisan a szezon hajrájára koncentrál, a klubon belül pedig nagyra értékelik profi hozzáállását. Az olasz transzfer azonban komoly lehetőségként lebeg a háttérben.

Csakis pénzért

Sajtóhírek szerint az AC Milan és a Juventus is figyeli a portugál csatár helyzetét. A Milan korábban is érdeklődött Ramos iránt, ugyanakkor a PSG várhatóan csak jelentős összegért vagy speciális konstrukció – például kölcsön plusz vételi kötelezettség – keretében engedné el játékosát.

Ramos 2023-ban a Benfica együttesétől érkezett a PSG-hez, ahol hosszú távú szerződést írt alá 2028-ig.





