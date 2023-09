Gólzáporos meccsen nyert a Bayern az MU ellen

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A BL első fordulójában a Bayern München 4-3-ra nyert hazai pályán a Manchester United ellen.

A Manchester United nem kezdte rosszul a mérkőzést, egészen addig, míg Sané lövését Onana be nem védte. Alig négy perc telt el, amikor Musiala zseniális egyéni akciót mutatott be, passzát pedig Serge Gnabry juttata a hálóba, ezzel megduplázva az előnyt.



A második félidő elején Hojlund lövés pattant meg és a kapuba, de csak 4 percig volt egy gól a különbség, Eriksen kezezése után Kane lőtte be a tizenegyest. Ezt követően nyomasztó fölényt alakított ki a Bayern, Sané a kapufát is eltalálta, Casemiro a 88. percben mégis felhozta egy gólra a vendégeket.



A bajorok ismét ritmust váltottak, előbb Müller találta el a kapufát, majd Tel fejezett be gyönyörűen egy akciót. Ezután már csak szépségtapaszta futotta a vendégek erejéből, Casemiro fejese által.