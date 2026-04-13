Puskás-díjra esélyes gól

A marokkói Maghreb Fez játékosa, Driss El Jabali bejelentkezett a 2026-os Puskás-díjért, amelyet az adott év legszebb góljáért osztanak ki. A védő a Wydad AC elleni mérkőzésen szerzett győztes találatot nem akármilyen módon, az átvétel után a büntetőterületen kívülről jobb lábbal, rabonával zúdította a labdát a kapuba.

Megdöbbent szurkolói reakciók

A lélegzetelállító gól futótűzként kezdett el terjedni, a szurkolók pedig az év egyik legjobb góljaként ünneplik. Néhányuk a közösségi médiában is megosztotta, hogyan élte meg a jelenetet:

„Hölgyeim és uraim… íme a Puskás-díjas gólunk.”

„Egy középhátvéd ilyet csinál? Hihetetlen.”

„Ez nem csak a szezon legjobb gólja, hanem az évtizedé is.”

„Már húszszor megnéztem. Minden alkalommal egyre jobb.”

Forrás: GOAL,The Sun

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, egy fantasztikus gól nyerte 2025-ben is a Puskás-díjat.

