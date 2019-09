Goal vélemény: Botrányosan áll az olasz labdarúgás a rasszizmus kérdéséhez

A mostanában ismét felerősödő nemkívánatos eseményeket vettük górcső alá.

A hétvégén tovább folytatódnak az európai pontvadászatok, köztük a is, amely épp a bajnoki szünet előtt produkált ismét olyat, amelyre felkapta a fejét a fociért rajongó közvélemény.

Azt mondhatjuk, hogy az olasz futball nem tanul. Sem a labdarúgó-szövetség, sem a klubok, sem a szurkolók. A legutóbbi Cagliari-Internazionale mérkőzésen ismét rasszista megnyilvánulások borzolták a kedélyeket. A legaggasztóbb az, hogy rendszeresen előfordul ez az olasz bajnoki találkozókon, azonban mégsincs elegendő retorzió büntetés gyanánt.

A mérkőzés 72. percében Romelu Lukaku készült büntetőrúgáshoz, amikor több tucat Cagliari-szurkoló majmok hangját kezdte el utánozni. Lukaku is észlelte ezt, azonban mégis értékesíteni tudta a büntetőt, amivel végül 2-1-re megnyerte a mérkőzést az , vagyis nem akármilyen helyzetben őrizte meg a hidegvérét a belga csatár.

A meccset követően a nemzetközi média jobban felkapta az ügyet, mint a belföldi (olasz). Ez nem meglepő, hiszen Olaszországban évek óta komoly probléma a rasszizmus a labdarúgó mérkőzéseken, ami valószínűsíti, hogy az élet egyéb területein is megjelenik ez a gusztustalan viselkedés.

A történethez hozzátartozik, hogy a Cagliari szurkolók visszaesőnek számítanak, ugyanis a tavalyi szezonban a támadója, Moise Kean szembesült hasonló gyűlölködéssel. Az akkori helyzetet tovább rontotta, hogy csapattársa, Leonardo Bonucci azt találta mondani, hogy Kean provokálta a hazai szurkolókat, mintha ez feljogosítana bárkit is faji megkülönböztetést kinyilvánító viselkedésre.

Az olasz védő szavai (ha nem is szerencsés pillanatban születtek, egy mérkőzés utáni rövid interjúban) is rámutattak arra, hogy az olaszok nem tudják kezelni ezt a kérdést (képzeljük csak el, mit szólhattak más színesbőrű csapattásai Bonucci szavaihoz!?). Kean azóta eligazolt az Evertonba, azonban ennek az incidensnek semmi köze nem volt a távozásához. Balszerencséjére Angliában is képes volt vele szemben egy szakértő, Graeme Souness rasszista húrókat megpendítő viselkedést tanúsítani.

A Kean-t ért rasszista támadást követően a Cagliari képes volt levezetni egy 6 hónapos belső vizsgálatot, ami semmi értelmeset nem talált. Nem volt bűnös, nem tiltottak ki senkit a stadionból, semmilyen retorzió nem született.

Az olasz szövetség büntetése egészen botrányos módon elmaradt. A liga szerint "Habár a rigmusok elítélendőek, objektíven nézve csekély relevanciája volt a faji megkülönböztetésre."

Tavaly az Inter- mérkőzésen Kalidou Koulibaly szenvedett el hasonló támadásokat. A védő elveszítette az önuralmát, és kiállították, miután egy jogtalan sárga lapot kapott, amire megtapsolta a bírót, ez pedig egy második sárgával járt együtt. A mérkőzést pedig az Inter 1-0-ára megnyerte egy hajrában szerzett góllal. Carlo Ancelotti háromszor is követelte a mérkőzés beszüntetését, de a bíró erre sem volt hajlandó.

A szövetség két meccs erejéig tartó zártkapus büntetést, és plusz egy meccses szektor bezárással büntette az Intert, miközben Koulibaly két meccses eltiltása helyben maradt, pedig ez esetben egyértelműen befolyásolta őt az Inter szurkolóinak a viselkedése. Koulibaly büntetése komolyabb volt, mint az Inter szurkolóké. Korábbi években Sulley Muntari járt hasonlóan, mikor kiállították, amikor szembeszállt az őt ért sértésekkel. Elég érdekesen büntetnek arrafelé a játékvezetők...

A Napoli szurkolók reakciója azonban erőt és reményt ad ahhoz, hogy sokkal nagyobb többségben vannak a józan és nem rasszista szurkolók, ugyanis a nápolyiak következő meccsén több ezren Koulibaly-képet tartottak a magasba, kifejezve együttérzésüket a játékossal.

Az olasz szervezetek nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, pedig a létező legsúlyosabb büntetést kellene adniuk ezeknek az embereknek. Örökös eltiltás a stadionból, és mindenféle mérkőzésről, ami érinti az adott csapatot.

Angliában ez sokkal hatékonyabban működik. Tavaly a - mérkőzésen Raheem Sterling élt át hasonlót, néhány nappal később a Chelsea vizsgálata sikeresen lezárult, és örökré kitiltották az érintetteket a Stamford Bridge-ről.

Az angolok most azzal foglalkoznak, hogy az online születendő rasszista közösségi médián megjelenő bejegyzések tűnjenek el. A játékosok szakszervezete (PFA) egyeztetett a Facebook-al, a Twitterrel és az Instagrammal is arról, hogyan tudják megakadályozni, szűrni, és büntetni az ilyen magatartást (Paul Pogba és Marcus Rashford részesült hasonlóban a Wolverhampton és a Crystal Palace ellen kihagyott tizenegyeseiket követően).

A megoldási kísérletek között szerepel a gyors eltávolítása ezeknek a bejegyzéseknek, a gyűlölködők végleges kitiltása a platformról, a weboldalak jelentsék ezeket a rendőrségnek és a labdarúgó szerveknek, valamint a felfüggesztés nyilvánossá tételét a platformon.

Hogy mi még a különbség Anglia és Olaszország között? Amíg Pogbát éltették a Palace elleni bajnokin (egy kifeszített drapéria mellett hangosan énekelték, hogy "Csakis egy Paul Pogba van" (One Paul Pogba, there is only one Paul Pogba, one Paul Pogba....Ezt Pogba egy intéssel üdvözölte), miközben az Inter ultrák (Curva Nord) egy egészen döbbenetes közleményt adtak ki a Lukakut érő sértések kapcsán.

Ebben olyan mondatok szerepelnek, mint:

"....Nagyon sajnáljuk, ha úgy gondolod, hogy a Cagliari ellen történtek rasszista eredetűek voltak. Meg kell értened, hogy Olaszország nem olyan, mint sok más Észak-európai ország, ahol a rasszizmus komoly probléma. Megértjük, hogy rasszistának tűnhetett számodra, de ez nem ilyen volt. Olaszországban használunk olyan "módszereket", amelyekkel csak segíteni akarjuk a csapatunkat azzal, hogy felidegesítjük az ellenfelet, nem rasszista indíttatásból, hanem, hogy "felhúzzuk" őket.

Mi egy sok etnikumú szurkolói csoport vagyunk, és mindig szívélyesen köszöntöttük új játékosainkat. Azonban mindig használtuk ezeket a módszereket a múltban, és valószínűleg a jövőben is fogjuk. Nem vagyunk rasszisták, ahogy a Cagliari-drukkerek sem.

...Kérlek, úgy fogd fel az olasz szurkolók viselkedését, mint akik tisztelnek téged, mert félnek azoktól a góloktól, amiket rúgnál a csapatuknak, és ne úgy, mintha utálnának vagy gyűlölnének.Az igazi rasszizmus más történet, és ezt az olasz szurkolók jól tudják.

Amikor azt mondod, hogy a rasszizmus egy olyan probléma, ami ellen küzdeni kell Olaszországban, akkor segíted az olasz szurkolókat érő elnyomást, beleértve minket és hozzájárulsz egy olyan probléma kialakításához, ami nem is létezik, nem úgy, ahogy azt más országban gondolják.

Nagyon érzékenyek, és befogadóak vagyunk mindenki számára. Biztosítunk afelől, hogy sok olyan tagunk van, akik más etnikumból érkeznek, vagy akik Olaszország egyéb helyeiről származnak, akik szintén használják ezeket a módszereket, még ha ugyanabból a rasszból, vagy területről is származnak.

Kérlek, segíts nekünk abban, hogy tisztázzuk, mi is az igazi rasszizmus, és hogy az olasz szurkolók nem rasszisták. Az igazi rasszizmus elleni harcnak az iskolában kell kezdődnie, nem a stadionokban, a szurkolók csak szurkolók, különböző módokon viselkednek, amikor a stadionban vannak, ellentétben azzal, amikor a stadionon kívül vannak.

Bíztosítunk, hogy amit tesznek, vagy mondanak egy ellenfélnek, soha nem mondanák a szemükbe...."

Olyan haraglobbantó mondatok ezek, hogy jobb, ha nem képzeljük el Lukaku reakcióját erre, amikor elolvasta, ha elolvasta, és nem zárható ki, hogy Lukaku erre reagálni fog akár közlemény formájában, akár a pályán mutatott magatartásával. Sikerült megbántaniuk Lukakut, más színesbőrű játékosokat, és Észak-Európát is, utóbbi egyébként elég érthetetlen utalás volt.

Olyan megjegyzések, mint hogy a rasszista viselkedésük a tisztelet jele, hogy Lukaku az elnyomó azzal, hogy ez ellen harcot indít, vagy az utalás arra, hogy más színesbőrűek is rasszistán viselkednek más színesbőrű társaik ellen, ergo őket is elnyomónak tartja ez az írás.

Az utolsó hülyeség az, hogy a stadionban nem számít a viselkedés, azt csak iskolától kezdve lehet tanítani, itt úgy viselkedünk, ahogy akarunk, és amit mondunk, azt nem mondanánk az arcodba (bár szerintünk nem rasszista, akkor miért is félnénk a szemedbe mondani), vagyis gyávák vagyunk... Ezzel a Curva Nord szurkolói-csoport szégyent hozott minden szurkolóra, olaszra, az Internazionaléra, és a futballra.

Az angol stadionokban megvannak azok a kamerarendszerek, amelyek a nézőtér bármely pontjáról kiszűrik azokat az embereket, akik ilymódon viselkednek, ám Olaszországban a Juventus vagy a Sassuolo még csak most üzemelte be, és több klub nem is alkalmaz ilyen rendszert.

A kluboknak és a szövetségnek együtt kellen működniük, hogy felvilágosítsák a szurkolókat arról, hogy ez elfogadhatatlan. Egyfajta felvilágosítást kellene tartaniuk klubonként, még ha ez nem is könnyen kivitelezhető.

A FIFA és az UEFA is hirdetheti a rasszizmus elleni harcot, de hiába énekelnek kumbayát díjátadókon, a szervezet rasszista magatartás elleni büntetései megmosolyogtatóak, elég ha csak a Montenegró-Anglia mérkőzésen történtekre, és az azért kapott egymeccses zártkapus büntetésre gondolunk.

Ami pedig Graeme Souness, -legendát, jelenleg a Sky Sportson dolgozó szakértőt illeti...

Souness nem értette, miért adta el őt a Juventus, vészharangok kongtak nála, amikor látta, hogy a Juventus eladott egy 19 éves csatárt, pedig öreg a keretük, nem kaptak érte 100 millió fontot (27,5 millió eurót fizetett az Everton), szerinte vannak ott más problémák is, és ha nem kapott a Juventus visszavásárlási opciót, akkor boldogok, hogy távozott, mert más értelme nincs a Juve számára.

"Mintha azt mondaná a Juve, hogy nem érdekel, milyen jó lesz, vihetitek, ami azt sugallja, hogy a pályán kívüli viselkedése nem a legjobb. Kicsit olyan, mint amikor Emannuel Adebayort eladta az a Manchester City-nek. Nem azért adták el, mert nem lett volna jó játékos, hanem egyéb problémák miatt"

Mintha lenne valami hasonlóság Adebayor és Kean között... Hát, persze a bőrszínük! Az ilyen megnyilvánulások több millió néző előtt annyira vérlázítóak, hogy Sounesst azonnal le kellett volna venni a csatornáról, ám valahol nem meglepő, ha az utóbbi évek Nagy-Britanniában történt eseményeit nézzük..

Souness felületessége sem meglepő, Angliában rendszeresen úgy tekintenek a többi bajnokságra, mint alsóbbrendű ligákra, és nem is nézik rendszeresen a külföldi csapatok mérkőzéseit.

A valóság az, hogy Kean-nek egy év volt hátra a szerződéséből, a Juventus most kaphatott érte utoljára pénzt, Ronaldo, Dybala, Higuaín, Mandzukic is előtte álltak a sorban, még ha utóbbi hármat is el akarta adni a Juve, hiszen figyelniük kell a Pénzügyi Fair Play-re. Az utóbbi években ugyanis Higuaín, Ronaldo, De Ligt, Rabiot, Ramsey, Emre Can, Bonucci és Douglas Costa is nagy fizetéseket igénylő játékosokként érkeztek, az átigazolási díjakról nem is beszélve.

Kean ügynöke, Mino Raiola, aki kiváló kapcsolatot ápol a Juventusszal, és a felek megállapodtak abban, hogy ha nincs is visszavásárlási opció, az Everton értesíteni fogja a Juventust, ha más klubok érdeklődni fognak Kean iránt. A Juventus tudta, hogy Kean nagy tehetség, de szükségük volt a pénzre, hiszen óriási kiadásokba bocsátkoztak a megnyerése érdekében, amiben Kean jelenleg nem tud sokat segíteni.

Összességében elmondható, hogy Olaszország súlyos rasszizmust illető problémával néz szembe, amivel muszáj valamit tennie. Ahogy Lukaku mondta, "ha azt akarod, hogy a világ legjobb játékosai jöjjenek ide, olyan közeget is kell teremtened!” (Demba Ba, korábbi Chelsea-játékos Twitteren válaszolta is, hogy ezért nem igazolt soha a Serie A-ba).

Abban a korban, amikor a csapatok szinte mindegyikében színesbőrű focisták szerepelnek, nem elfogadható az ilyen magatartás, főleg abban az összefüggésben tekintve a kérdést, hogy a huhogó szurkolók csapataiban is találunk színesbőrű játékosokat. Anglia akár példaértékű is lehetne az olaszoknak, a kérdés most már csak az, hogy az olasz hatóságok, szervezetek, klubok és sportvezetők mikor kezdik végre megfelelő mértékkel, és súlyossággal kezelni a helyzetet, hogy végre eltüntessék ezt a sötét és gyűlölködő magatartást az olasz futballból.

