Goal Portré: Kicsoda Komáromi György, az U17-es válogatott és a Puskás Akadémia fiatal titánja

Cikkünkben bemutatjuk, miként jutott el Komáromi György Rákóczifalváról az U17-es világbajnokságig.

Sok fiatal tehetség burjánzik országszerte a különböző grundokon, de közülük kevesen jutnak el a legmagasabb szintig, az kapujáig vagy egy válogatott szinten jegyzett világeseményig. Sőt, még kevesebben jutnak el oda olyan fiatalon, mint Komáromi György, a játékosa.

Komárominak ez rendkívül fiatalon összejött, hiszen a nagycsapatban 17 évesen és 26 naposan a elleni -találkozón mutatkozott be, míg az NB I-es mérkőzéseken többször ülhetett már le a cserepadra. Legutóbb az NB I-ben ilyen fiatalon jelenlegi csapattársának jött össze az áttörés, Kiss Tamásnak a színeiben, aki 16 évesen és 16 naposan mutatkozott be a Vidi ellen.

Komáromi tehetségét hamar felismerték, már 6 évesen igazolt labdarúgó volt Rákóczifalván, ahol ekkor már az 1 évvel idősebbekkel játszott. A 2007/2008-as szezonban 13 mérkőzésből 8 alkalommal volt kezdő, ezeken 15 gólt szerzett. Hét évesen a két évvel idősebb korosztályban mutatta meg magát, 29-szer volt kezdő és 18 gólt szerzett.

A játékos édesapjának tevékenysége elvitathatatlan a rákóczifalvai labdarúgásban, és fia karrierjének felépítésében is.

- Attól függetlenül, hogy mi egy kis településen élünk, különböző tornákon több alkalommal játszottunk a Szolnok korosztályos csapatai ellen, és ezek a találkozók mindig háromesélyesek voltak - kezdte mondandóját a Goal-nak id. Komáromi György.

2010-ben, hét éves korában igazolt a Szolnoki MÁV csapatához, ahol megmutatkozott a tehetsége. 11 évesen az U14-es csapatban szárnyalt: 12 mérkőzésen volt kezdő, ezeken 41 gólt rámolt be az ellenfelek kapujába. Egy évvel később hasonló teljesítményt ért el, ekkor 31 mérkőzésen szerepelt és 32 gólt szerzett az U14-es korosztályban.

- Gyuszkó (a játékos beceneve - a szerk.) néhol a korosztályánál idősebb csapatban is játszott, így amikor ők kiöregedtek mellőle, a család úgy határozott, hogy eljött az idő a váltásra. Igazi invitálás nem volt a szolnokiak részéről, hiszen a tornákról jól ismertük egymást. Ebből a 2001/2002-es korosztályból nem csak a fiam, hanem többen is magasabb szintre jutottak, néhányan akadémiákon rúgják jelenleg is a bőrt.

Komáromi édesapja őszintén azt is elmondta a Goal-nak, hogy szülőként kicsit féltették őt, amikor fiúk Szolnokra igazolt.

- Kicsit féltettük, amikor odakerült, mert alacsony termetű volt a többiekhez képest, de olyan jó csapatban és közösségben játszott, hogy nem volt nehéz dolga a későbbiekben. A keresztpályás rendszerben még balszélsőként játszott, gyorsasága révén nem sokszor tudták őt szabályosan szerelni. A szabadrúgásokat rendre betekerte a kapuba, a csapattársai és az edző is bízott benne, ezért a büntetőket is ő végezhette el.

- Azon lepődtünk meg leginkább, hogy benne egy fikarcnyi félelem sem volt. Tudatosan próbáltuk mindig is nevelni őt, és tudta, hogy mivel jár az, ha profi futballista szeretne lenni. Egyszer sem mondta nekem azt, hogy "apa, nincs kedvem menni edzésre". Amikor lázas beteg volt, akkor is ment volna edzésre, nekem kellett őt olyankor leállítani.

Komáromira a Puskás Akadémia egy edzőmérkőzésen figyelt fel, amit egymás ellen játszottak a csapatok. A fiatal játékos 3 gólt rámolt be a szolnoki csapat színeiben a Puskásnak, amire mindenki felkapta a fejét. Id. Komáromi György arról is szót ejtett, mi játszotta a fő szerepet akkor, amikor fiúk a Puskás Akadémiát választotta következő állomáshelyének.

- A , a és az is szerette volna soraiban tudni, de végül a felcsúti csapatot választottuk. Ennek egyik oka az volt, hogy mi is kis településen lakunk, és féltettük őt attól, hogy elragadja magával a "nagyváros". Úgy gondoltuk, egy kisebb helyen jobban szem előtt van, jobban tud koncentrálni arra, amiért odaigazolt, azaz a futballra.

A Puskás Akadémiában tovább folytatta remek szériáját, a tavalyi szezonban az U16-os csapatban 27 mérkőzésen 18 gólt ért el, idén az U17-es csapatban 14/9 volt a mutatója.

Komáromi eredeti posztját tekintve szélső támadó. A legotthonosabban magát a jobb szélen érzi, de bevethető a bal oldalon és középen is. Bal lábasként szeret a vonal mellől betörni, amolyan "Robbenes" vagy "Susós" stílusban. A korosztályos válogatottakban több ilyen gólt szerzett már.

Az U17-es Euróba-bajnokságon habár jobbára csereként lépett pályára, így sem vallott szégyent Preisinger Sándor csapatában. Az Izland elleni találkozón az ő beívelése után kapott büntetőt a válogatott, Oroszország ellen ugyancsak a végjátékban adott gólpasszt csereként beállva Németh Andrásnak.

A spanyol válogatott ellen a negyeddöntőben belőtte a saját tizenegyesét, majd a belgák ellen egyenlítő gólt szerzett, majd ugyancsak belőtte a saját büntetőjét a tizenegyespárbajban.

Összességében kijelenthető, hogy habár nem mindig volt kezdő, de Gyuszkó meghatározó egyénisége volt a vb-szereplést kivívó magyar U17-es válogatottnak.

Másik nagy előnye a többi játékossal szemben, az a gyorsasága. Eszméletlen gyorsan tud ritmust váltani, és otthagyni védőjét. Emellé párosul rúgótechnikája és agilitása, ami a korosztályában szintén kiemelkedő.

A fejlesztendő területek közé tartozik a védekezése és a gyengébbik lába, amiken mindenképpen javítania kell, ha egyszer a top5 ligák egyikében szeretne futballozni.

Az biztos, hogy nem szabad rá óriási terhet rakni. Még nemrégen mutatkozott be a felnőttek között, szóval időt kell neki adni. Előbb még meg kell mutatnia magát az NB I-ben, és ha a szakmabéliek jóslata beválik, és kihozza magából a maximumot, akkor fényes jövő várhat rá.

