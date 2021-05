Goal információ: Zidane távozhat Madridból

A klub vele tervezi a jövőt, de azért készülnek alternatív forgatókönyvek.

A Real Madrid játékosainak egyre erősebb az az érzésük, hogy Zinédine Zidana nem folytatja a munkát a klubnál. A francia szerződése 2022-ig él, de ez azért vele kapcsolatban soha nincs kőbe vésve.

A Goal több játékossal is beszélt és az az általános vélemény, hogy a szakember nem tölti ki a szerződését. Fáradtnak és bosszúsnak látják őt a futballisták, úgy tűnik megviselte őt az elmúlt pár hónap, amelyet sérülések, a vírus és a kritikák is megnehezítettek. A francia kedve nem a Chelsea elleni kiesés miatt romlott el, már korábban sem volt az igazi. Emellett például Marcelo és Isco sem túl boldog, hiszen nem élvezik a szakember bizalmát úgy, mint korábban.

Zidane egy hozzá közeli informátor szerint belefásult a járvány miatti protokollba is. A szakember szeret a Valdebebas edzőközpontban dolgozni a játékosokkal, de a koronavírus miatti előírások alaposan befolyásolták a csapat életét, még zuhanyozniuk is otthon kell a futballistáknak.

A klubban úgy készülnek, hogy a következő szezonban is Zidane ül majd a kispadon, még akkor is, ha a szakember a jövőjét illető kérdésekre rendszeresen kitérő választ ad. A Real Madrid már csak azért is meg akarja tartani a franciát, mert az egyesület vezetői abban bíznak, hogy segít megszerezni a PSG-től Kylian Mbappét.

Közben persze azért alternatíva is van. Könnyen lehet, hogy Raúl lehet a következő vezetőedző. Az egykori csatárt imádják a szurkolók és a klub utánpótláscsapataival is sikeres. Mellett esélyes lehet még Joachim Löw, aki az EB után távozik a német válogatottól. Szóba kerülehet Massimilliano Allegri is, aki a némethez hasonlóan Florentino Perez elnök egyik kedvence.

A háttérben állítólag az áll, hogy Zidane szeretne francia szövetségi kapitány lenni. Erre ezen a nyáron csak akkor lehet esélye, ha Didier Deschamps csapata rosszul teljesít. Ha nem, akkor legkorábban a 2022-es katari világbajnokság után jöhet váltás.

