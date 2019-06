Goal infó: A Barcelona nem válik meg az Atlético Madrid által kiszemelt védőjétől

A katalánok ragaszkodnak a jobbhátvédhez.

Az Atlético Madrid szeretné leigazolni a Barcelonától Nelso Semedót, de a Goal úgy értesült, a katalán nem szeretnének megválni a védőtől.

Sajtóhírek szerint a jelenleg a portugál válogatottal a elődöntőire készülő jobbhátvéd minimum 30 millió euró ellenében távozhat Barcelonából, és Diego Simeone vele szeretné megerősíteni a csapata védelmét, amelyből Lucas Hernandez, Diego Godín és Juanfran is távozik.

Továbbá az is felmerült, hogy Semedót bevonhatják a Griezmann üzletbe is. A francia válogatott támadó már bejelentette, hogy nyáron elhagyja az Atlético Madridot, és továbbra is a lehet számára a legesélyesebb új állomás.

Mindezek ellenére a Barcelonához közeli források a Goal-nak megerősítették, hogy a klubnál elégedettek azzal, hogy Semedo a csapatnál töltött második szezonjában fejlődött, és semmiképp sem szeretnék eladni idén nyáron.

Semedót 2017-ben 35 millió euróért igazolta le a Barcelona a Benficától, és ugyan az első szezonjában még egyértelműen második számú opciónak számított Sergi Roberto mögött, a nemrég lezárult idényben már olyan fontos meccseken is kezdett, mint a Lyon és a elleni meccsek, illetve az Atlético Madrid elleni bajnoki. Ráadásul mindegyik mérkőzésen idegenben szerepeltek a katalánok.

A 25 éves portugál védő szerződése 2022-ig érvényes, 100 millió eurós kivásárlási árral, és a Barcelonának nincs szándékában tárgyalni az átigazolásról.

