Goal-interjú: Nikolics Nemanja a XXI. század leggólerősebb magyar futballistája

Nikolics Nemanja a XXI. század legeredményesebb magyar támadója. A statisztikákkal foglalkozó IFFHS kiszámolta, hogy a MOL Fehérvár és a magyar válogatott támadója a pályafutása során eddig összesen 301 alkalommal volt eredményes. Nincs olyan magyar játékos, aki nála több alkalommal talált volna be 2000 óta.

Magyarországon a legjobb, de a világon sem áll rosszul, hiszen a listát Cristiano Ronaldo vezeti Lionel Messi előtt, de ön sem került rossz társaságba, hiszen Ruud van Nistelrooy, Claudio Pizzaro, vagy éppen Alessandro del Piero mellett emlegetik.

Nem panaszkodom! Nehezen tudtam volna ezt elképzelni, amikor tizennyolc évesen eljöttem Barcsra futballozni, hogy tizenhárom esztendővel később eljutok ide. Jó visszajelzés ez, hogy jó döntéseket hoztam a pályafutásom során és mindig megtaláltam azt a csapatot, amelyben ki tudtam bontakozni. Meglepődtem, amikor meghallottam, hogy készült egy ilyen lista, de nagyon büszke vagyok. Három országban voltam gólkirály, ezt talán kevesen mondhatják el magukról, összesen öt alkalommal végeztem az élen ebben a versenyben és még nincs vége a pályafutásomnak. Köszönetet kell mondanom minden volt csapatomnak, minden játékostársamnak, hogy eljuthattam ide. Mindig olyan klubokban futballoztam, ahol fontos szerepet szántak nekem és ezt igyekeztem gólokkal meghálálni, hiszen egy támadót ezek minősítik, úgy tűnik jól ment eddig is.

Azt mondja, hogy jó döntéseket hozott. Melyik volt a legjobb?

A vízválaszt az volt, amikor elfogadta a Legia ajánlatát. Nehéz döntés volt, mert nem akartam elmenni, de végül nem bántam meg és köszönettel tartozom, hogy magasabb szintre léphettem. Akkor olyan klubot kerestem, amely nem egy óriási ugrást, hanem egy megfontolt lépést jelentett a karrieremben. Három és fél évre írtam alá és abban bíztam, hogy ennyi idő alatt elérhetem a céljaimat, de egy év alatt minden megtörtént. Szereztem 39 gólt, én voltam a legjobb játékos, bekerültem a szezon csapatába, gólkirály voltam a bajnokságban és a kupában is, szóval minden összejött. Bíztak bennem, igyekeztem jól teljesíteni, de ez egy tökéletes szezon volt. Extra motivációt és önbizalmat kaptam, szerepelhettem a BL-ben és gólt is szereztem a sorozatban, de még az Európa-bajnokságra is kijutottunk akkor. Sokan mondják, hogy miért nem egy nagy európai bajnokságba mentem. Akkor huszonhét éves voltam és nem tudtam hibázni. Jó korban voltam, megfelelő rutinnal és úgy gondoltam, hogy a magyar bajnokság a lengyelhez megfelelő ugródeszka. Ha Olaszországba, Németországba, vagy Spanyolországba igazolok, akkor nem mentek volna ilyen könnyen a dolgok.

Több csapat

Emlékszik még az első góljára?

Barcson az első fordulóban, talán a BKV Előre ellen szereztem.

Sok minden változott azóta…

Sok minden is történt. Akkor gyerek voltam. A testvérem és én egy bőrönddel vágtunk bele az egészbe. Nem is tudtam meddig leszek itt, alig kaptunk fizetést, igaz nem is azért csináltuk, csak meg akartuk mutatni magunkat. Sokat tanultunk Dárdai Pali bácsitól, aki akkor az edzőnk volt és Márton Gábortól, aki a segítőjeként dolgozott – milyen érdekes, hogy most utóbbi a vezetőedzőnk. Csodás dolgok történtek itt velünk a pályán és azon kívül is, hiszen megismertem a feleségem, született három gyerekünk, de hosszú volt az út. Tizenhárom évről beszélünk és folyamatosan jól kellett teljesíteni, de úgy érzem még sok van bennem.

Nincs hiányérzete?

Ha ránézünk arra a listára, amire felkerültem, akkor nem lehet, hiszen tényleg jó a társaság. Apró döntésekből áll össze minden. Nem bánok semmit, minden jó volt, mindig olyan csapatokban játszhattam, ahol szerettek. Ráadásul mindenhova sok szép emlék köt a futballon kívül is. Fehérváron két gyermekünk született, Chicago-ban egy, Varsóban pedig rengeteg barátot szereztem. Ezek is nagyon fontosak.

Több alkalommal is említette, hogy még nem áll le. Nem is csoda, hiszen ebben az esztendőben Budapesten léphet pályára az Európa-bajnokságon Portugália, vagy éppen Franciaország ellen.

Ennél nagyobb motiváció nem kell. Nagyon fontos év kezdődött el minden játékos számára. Amikor hazatértem, nem gondoltam, hogy leszek még válogatott, de hála Marco Rossinak ismét bekerültem a csapatba. Bízott bennem én pedig újra átélhettem azt, amit annak idején a norvégok ellen. Most Bulgáriában gólt szereztem, Izland ellen pedig benne voltam az egyenlítésben. Kicsit olyan volt, mint annak idején Marseille-ben, akkor ugye beadtam volna Böde Dánielnek a labdát, de jött egy védő, aki belőtte, most meg passzoltam és egy bekkről pattant a labda Nego-hoz. És aztán ugye még jött a , ami egyenesen fantasztikus volt. Sokan még a harmadik helyünkre sem fogadtak volna, de mi elsők lettünk, megmutattuk, hogy nagy potenciál van a csapatban. Ott akarok lenni a válogatottban, de ehhez kell a Fehérvár jó szereplése is és nekem hetente jó formában kell futballoznom.

Ha már Fehérvár: a második hely jó szereplésnek számít?

Nem ezt vártuk… Úgy indultunk neki, hogy elsők akarunk lenni, de most nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a magabiztos volt ősszel és kilenc ponttal előttünk van. Ők nem hibáztak, ellenben mi többször is. Nem tudtunk magas szinten futballozni minden meccsen, ha mi nem vagyunk jó passzban akkor nem nyerünk. Pedig a bajnoki címhez az is kell, hogy ha rosszul megy a játék, akkor is győzni kell valahogy. Látni kell, hogy elkezdtünk egy új csapatot építeni, fiatal játékosokkal és új edzővel. Sok meccs van még hátra és a végsőkig küzdünk majd az aranyért. A kupában is csúcsra akarunk érni, szóval nem adtunk fel semmit.

A köszönésnél boldog új évet kívántunk egymásnak. Ha részletezném, akkor úgy lenne helyes, hogy EB-meccseket, pontokat, fehérvári kupaaranyat és gólkirályi címet kívánok?

Ha választhatnék, akkor klubbal is szeretnék megnyerni mindent. A kupa azért érdekes, mert kétszer voltam már finalista a Fehérvárral, de mindkétszer elveszítettük a meccset. A futballban az a lényeg, hogy legyél őszinte a játékkal és tegyél mindet a sikerért. Semmi sincs ingyen, dolgozni kell. Ebben az évben a klubsikerek mellett az EB-szereplés lenne a hab a tortán, hiszen az egyenesen álomszerű, hogy Budapesten léphetek pályára a világ legjobbjai ellen. A gólkirályi cím? Ha jól megy majd a csapatnak, akkor az csak rajtam múlik.

