Goal exkluzív: A Manchester United a Spurs sztárját vinné januárban

A gyenge szezonkezdet miatt megerősítené a csapatot Ole Gunnar Solskjaer.

A tisztában van azzal, hogy a Tottenham elnöke nem szeretné ingyen elengedni a csapat egyik legnagyobb sztárját, Christian Eriksent.

A Goal úgy tudja, hogy amennyiben a két klub meg tud állapodni egymással - azaz a Spurs enged az árból -, akkor az üzlet létrejöhet 2020 januárjában. A United a nyári átigazolási időszakban 70 millió fontos ajánlatot készült tenni Eriksenért, ami nem volt elegendő.

A játékmester iránt több európai topklub is érdeklődik, a dán játékos az opciók közül leginkább a Real Madridot választaná. A manchesteri Vörösök dolgát az is megnehezítheti, hogy amennyiben nem dönt a januári váltás mellett a középpályás, akkor nyáron - mivel ingyen igazolható lesz - nagyobb fizetési igénye is lehet.

Azonban, ha Zinedine Zidane távozik a Real Madridtól a szezon vége előtt, akkor Eriksen átigazolása is kútba eshet a Realnál. Az az eshetőség is fennállhat, hogy a szurkolók körében manapság nem túl népszerű Paul Pogba távozik a Manchester Unitedtől a Realhoz, akit Eriksennel pótolhat a United.

