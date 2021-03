Goal értesülés: nem lesz Arteta a Barcelona edzője

Bár a spanyol média korábban egyöntetűen állította, hogy Joan Laporta újraválasztása esetén Mikael Arteta lehet a Barcelona vezetőedzője a következő szezontól, a Goal legfrissebb értesülései szerint nem az Arsenal trénere lesz Koeman utódja.

Az elmúlt napokban több spanyol hírportál is lehozta, hogy Joan Laporta - amennyiben megnyerné az elnökválasztást- Mikael Artetát választána vezetőedzőnek. A Goal nemzetközi kiadása azonban most arról számolt be, hogy a katalán klub nem lépett kapcsolatba a londoni klub edzőjével, sőt, még csak fontolóra sem vették, hogy őt nevezzék ki.

A barcelonai elnökválasztásra március 8-án kerül sor és az előzetes felmérések alapján Joan Laporta a legesélyesebb a győzelemre. A Barcelonát korábban már irányító sportdiplomata már többször elmondta, hogy ha ismét ő lesz a klub elnöke, nem Ronald Koemant szeretné vezetőedzőnek.