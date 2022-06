Gnabry a Liverpoolnál köthet ki, de még kiosztotta a Bayern vezetőit

Mané-Gnabry csere a láthatáron.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar-angol meccsre, és szerezd meg a 10 ezer forintos bónuszt is! (x)

Robert Lewandowskihoz hasonlóan Serge Gnabry szerződése is jövő nyáron futna ki a Bayern Münchennél, előbbi már kijelentette, hogy már most távozna a bajoroktól, s könnyen utóbbival is ez történhet, főleg annak tekintetében, ahogyan nyilatkozott legutóbb a klub vezetőségéről.

"Szerintem szégyen, ahogyan a dolgok mennek oda-vissza. Csapattársként és a klub játékosaként ezt látom, ezért remélem, mindkét fél számára békés megoldás születik" - védte meg lengyel csapattársát a német válogatott szélső.

"Nem arról van szó, hogy mi csak a pénzre gondolunk. Vannak más tényezők is, amelyek nagy szerepet játszanak abban, hogy jól érezzük magunkat. A tiszteletet mindkét oldalról érkezni kell" - mondta Gnabry.

Ezen mondatok is azt erősíthetik meg, miszerint a 26 esztendős futballista szénája is kifelé áll az Allianz Arénából. A hírek szerint Gnabryt a Real Madrid és a Liverpool is hívja, a befutó pedig az utóbbi lehet, mégpedig a Bayernhez tartó Manét váltva.

Az Anfield Central értesülései szerint a Vörösök és Gnabry képviselői már tárgyaltak is egymással.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Anglia Nemzetek Ligája mérkőzésen a hazai győzelem 10.50, a döntetlen 4.35, a vendégsiker 1.36-szoros nyereményt hozhat. (x)