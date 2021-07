Giroud megegyezett új csapatával

A francia csatár elhagyná Londont.

Annak ellenére, hogy június 4-én Olivier Giroud hosszas huzavona után 1 éves szerződést hosszabbított a Chelsea-vel – és így nem lett végül szabadon igazolható –, a támadó most mégis eligazolna a londoniaktól. A kérő újfent az AC Milan, ahogy bő egy hónappal ezelőtt is. Giroud sajtóhírek szerint már meg is egyezett a vörös-feketékkel, a veterán játékos 2023-ig fogja elkötelezni magát a milánóiakhoz. A 35 éves támadóról már csak a két csapatnak kell megállapodnia, sajtó infomációk szerint tárgyalások már folyamatban vannak.

A veterán támadó az előző szezonban minden sorozatot figyelembe véve 11 gólt szerzett, ami a játéklehetőségeihez mérten nem mondható rossz mutatónak, nem véletlen, hogy a francia felkeltette a Milan érdeklődését. Stefano Pioli mindenképp meg akarja erősíteni a csatársort, hiszen a következő szezonban a Rossoneri 7 év után visszatér a Bajnokok Ligája küzdelmeibe. Az olaszok szerint Giroud ugyan az elmúlt két évben már csak kiegészítő ember volt a Chelseaben, azonban még mindig a legmagasabb szinten tud játszani.

A francia 2018-ban érkezett a városi rivális Arsenaltól a Chelseabe, és 119 mérkőzésen 39 gólt szerzett a Kékek színeiben.

