Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Több öltéssel kellett összevarrni a brutálisan ütköző két Premier League-játékost

Nem mindennapi sérülés árnyékolta be a 3-1-es vendég győzelmet hozó Chelsea–Nottingham Forest mérkőzést a Premier League 35. fordulójában. A londoniak kapusa, Robert Sanchez és a nottinghamiek középpályása, Morgan Gibbs-White ütközött össze egymással.

Gibbs-White-ot végül le is kellett cserélnie Vítor Pereira vezetőedzőnek, ahogyan Robert Sanchez sem tudta folytatni a játékot. 

Az esetet követően az angol válogatott játékos a közösségi oldalán közzétett egy fotót, amin jól látható, hogy a homlokát össze kellett varrni. Igaz, a feltartott hüvelykujjból és a képaláírásból, amelyben megköszönte a sok támogató üzenetet, kiderülhet, hogy hamarosan ismét láthatjuk a pályán.

Ugyanakkor a Forestre kulcsfontosságú Európa-liga-elődöntő visszavágó vár csütörtökön, amire kérdéses, hogy felépül-e az együttes sztárja. Egyébként az UEFA hatnapos pihenőt ír elő az agyrázkódást szenvedett játékosoknak.

Morgan Gibbs-White selfie showing facial injuries and stitches after a match, giving a thumbs up.Social Media / Instagram Stories

A Chelsea kapusa is közösségi oldalán számolt be a szurkolóknak az állapotáról. Saját állítása szerint ellenfele húzta a rövidebbet. "Látom, hogy te rosszabbul jöttél ki, mint én. Remélem, hogy jól vagy, nagyember" – írta sportszerűen a bejegyzéséhez. 

Robert Sanchez selfie showing facial injuries and stitches after a matchSocial Media / Instagram Stories

