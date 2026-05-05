Több öltéssel kellett összevarrni a brutálisan ütköző két Premier League-játékost

Gibbs-White-ot végül le is kellett cserélnie Vítor Pereira vezetőedzőnek, ahogyan Robert Sanchez sem tudta folytatni a játékot.

Az esetet követően az angol válogatott játékos a közösségi oldalán közzétett egy fotót, amin jól látható, hogy a homlokát össze kellett varrni. Igaz, a feltartott hüvelykujjból és a képaláírásból, amelyben megköszönte a sok támogató üzenetet, kiderülhet, hogy hamarosan ismét láthatjuk a pályán.

Ugyanakkor a Forestre kulcsfontosságú Európa-liga-elődöntő visszavágó vár csütörtökön, amire kérdéses, hogy felépül-e az együttes sztárja. Egyébként az UEFA hatnapos pihenőt ír elő az agyrázkódást szenvedett játékosoknak.

A Chelsea kapusa is közösségi oldalán számolt be a szurkolóknak az állapotáról. Saját állítása szerint ellenfele húzta a rövidebbet. "Látom, hogy te rosszabbul jöttél ki, mint én. Remélem, hogy jól vagy, nagyember" – írta sportszerűen a bejegyzéséhez.

