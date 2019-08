Gera Zoltán kihirdette első U21-es keretét

Összetartásra készül korosztályos válogatottunk.

Az U21-es válogatott jövő héten kétnapos összetartással kezdi meg a közös munkát a Gera Zoltán vezette szakmai stábbal, közölte ma az mlsz.hu.

A 2021-es magyar-szlovén társrendezésű Európa-bajnokságra készülő U21-es válogatottunk szeptemberben, Dániában játssza le első felkészülési mérkőzését, de a közös munka már jövő héten megkezdődik egy kétnapos összetartással. Az edzőtáborozás az ismerkedés jegyében telik majd, az új szakmai stáb hétfőn és kedden dolgozhat együtt a meghívott játékosokkal.



Idén hat felkészülési mérkőzés vár az U21-es válogatottra. Szeptember 6-án Aalborgban a dánok ellen mutatkozik be az új szakmai stáb hivatalos meccsen, négy nappal később a norvégokat fogadjuk a Pancho Arénában. Október 11-én, 20.00 órakor Zalaegerszegen lép pályára együttesünk a horvátok ellen, majd Szlovéniába utazik, ahol október 15-én a házigazdákkal játszik egy meccset. November 14-én az északírek otthonában lépünk pályára, míg utolsó idei mérkőzésünkön az osztrákokat fogadjuk november 18-án.

– Azért tartottam fontosnak, hogy az első felkészülési mérkőzések előtt összejöjjünk néhány napra, mert jókora lemaradásban vagyunk azokhoz a riválisokhoz képest, akik már tavaly novemberben megkezdték a közös munkát. Két nap alatt behatároltak a lehetőségeink, de a rendelkezésre álló rövid időben igyekszünk minél jobban megismerni a kerettagokat, és természetesen ők is megismerhetik a mi elképzelésünket az előttünk álló közös munkáról, illetve arról a játékstílusról, amit képviselni fog a válogatott a következő időszakban. Erre az összetartásra még nem tudtuk meghívni a külföldön szereplő futballistákat, de a bő keret tagjainak több mint feléről pontosabb képet kaphatunk az őszi mérkőzések előtt, ami nagyban segíti a további munkánkat – mondta az mlsz.hu-nak Gera Zoltán.

A keretbe több olyan futballista is meghívót kapott, aki már az előző két évben is alapember volt az U21-es válogatottban (Demjén Patrik, Tóth Bence, Bíró Bence, Kundrák Norbert), illetve az 1998-as és az 1999-es korosztály mellett a 2000-esek is képviseltetik magukat hat futballistával.

Az U21-es válogatott kerete:

Kapusok:

Demjén Patrik (ZTE)

Varga Ádám (Soroksár SC)

Bese Balázs ( Budapest)

Zöldesi Illés ( )

Védők:

Bolla Bendegúz (ZTE)

Kovács Krisztián (Győri ETO)

Takács Zsombor (Soroksár SC)

Szilágyi Zoltán (Vasas)

Nagy Zsombor (MTK Budapest)

Tóth Bence (Vasas)

Gergényi Bence (ZTE)

Deutsch László (Csákvár)

Szalai András (Paksi FC)

Középpályások:

Csonka András (Soroksár SC)

Hinora Kristóf (Vasas)

Kovács Milán (Vasas)

Tajti Mátyás (DVTK)

Banó-Szabó Bence (Budapest )

Szabó Bence (DVTK)

Daróczi Zoltán (Vasas)

Kiss Bence ( )

Támadók:

Csernik Kornél (Soroksár SC)

Kiss Tamás ( )

Kovácsréti Márk (Kisvárda)

Szánthó Regö (Győri ETO)

Kundrák Norbert (Soroksár SC)

Bíró Bence (Guimares)

Dragóner Filip ( )