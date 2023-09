Gera Zoltán kifogásolta a fiatalok játékperceit

Megkezdi a korosztályos Eb-selejtezőket a magyar U21-es válogatott.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)



A magyar U21-es válogatott hamarosan megkezdi szereplését a 2025-ös korosztályos Európa-bajnokságra. A kvalifikációs sorozat előtt Gera Zoltán szövetségi edző is megosztotta gondolatait.

A cikk lejjebb folytatódik

A Szerbia-Magyarország Eb-selejtezőn a hazai győzelem 1.75, a döntetlen 3.60, a vendégek sikere 5.00-szörös szorzóval fogadható. (x)



A magyar U21-es válogatott szövetségi edzője, Gera Zoltán szerint az U21-es válogatott alapemberei kevesebb lehetőséget kapnak klubcsapataiknál:

“A következő napok edzésein meglátjuk, milyen formában vannak a játékosok. Ugyanis vannak jópáran, akik az elmúlt időszakban nem, vagy csak keveset játszottak a klubcsapatukban, így nem tudtuk őket megnézni mérkőzés közben. Ezért az edzésen kell olyat mutatniuk, hogy bátran betehessük őket a kezdőbe vagy csereként húsz-harminc percre. Jobban örülnék, ha több percet kaptak volna a játékosok.”

Az edző hozzátette, vannak azért olyan játékosok is a keretben, akik jó állapotban vannak, ezek közé tartozik Vancsa Zalán is. A belga Lommel légiósa elmondta, jól kezdték az idényt, négyből négy meccset nyertek a másodosztályban, s személy szerint neki is jól megy a játék. Így pozitív töltettel érkezett az U21-es válogatotthoz.

Németh András is fontos láncszeme a korosztályos válogatottnak, a gólerős csatár azonban a tavasszal megsérült, és meg is kellett műteni a bokáját. Ő is azok közé tartozik, akik az őszi szezonban kevés játékpercet kaptak, a Hamburgban eddig a bajnokikon összesen 21 percet játszott. Gera vele kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy mindig úgy jött a válogatotthoz, hogy keveset játszott, de a mérkőzéseket így is eldöntötte. Bízik benne, hogy a kazahok ellen is úgy futballozik, ahogy megszokhattunk, és elvárható tőle.

A magyar válogatott csütörtökön Kazahsztánt fogadja, majd jövő kedden Málta vendégeként lép pályára.

A magyar U21-es válogatott kerete:

Kapusok: Hegyi Krisztián (Stevenage FC), Dúzs Gellért (Bp. Honvéd), Tóth Balázs (Kazincbarcika)

Hátvédek: Szabó Alex (Bp. Honvéd), Iyinbor Patrick (Kecskeméti TE), Csinger Márk (DAC), Fehér Csanád (Újpest FC), Debreceni Ákos (Siófok), Baranyai Nimród (DVSC), Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd)

Középpályások: Eördögh András (Bp. Honvéd), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Kovács Barnabás (ZTE), Horváth Artúr (MTK Budapest), Vitális Milán (DAC), Bényei Ágoston (DVTK), Baráth Péter (Ferencváros)

Támadók: Komáromi György (Puskás Akadémia), Kerezsi Zalán (Bp. Honvéd), Katona Bálint (Ferencváros), Németh András (Hamburg), Kocsis Dominik (Bp. Honvéd), Lisztes Krisztián (Ferencváros), Vancsa Zalán (Lommel)