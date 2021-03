Gera: nincs vesztenivalónk az EB-n

A magyar u21-es válogatott javában készül a részben hazai rendezésű kontinens tornára. A felkészülést megnehezítette a koronavírus járvány, miután több játékosára sem számíthat Gera Zoltán szövetségi edző. A szakember az MLSZ.hu-nak nyilakozott arról, hogy mit vár el játékosaitól az EB-n és hogy szerinte milyen mentalitással kellene pályára lépniük.

Nemzetközi szinten a megfelelő sebesség mellett a jó mentalitás mellett is alapvető elvárás a válogatott tagjaival szemben, és ezek meg is vannak a keret tagjaiban. Nem kell külön felhívni arra a figyelmüket, hogy sokat kell dolgozni, futni, ütközni a pályán, ezzel mindenki tisztában van, és azzal is, hogy mindenkinek vannak támadó és védekező feladatai. Nagy bizonyítási vágy van a játékosokban, mi pedig igyekszünk sulykolni azt, hogy nincs vesztenivalójuk az Európa-bajnokságon, ezért élvezzék a játékot, hozzák ki magukból a maximumot – f ogalmazott Gera Zoltán az MLSZ.hu-nak.

A magyar-szlovén közös rendezésű kontinenstornán a magyar válogaott az A-csoportba került, Németország, Románia valamint Hollandia ellen .Gera Zoltán csapata a vadonatúj Bozsik-Arénában a németek elleni kezdi meg a csoportküzdelmeket.

