Gera nem számol Szoboszlaival az U21-es válogatottnál

Kinőtte korosztályát a magyar légiós.

A kora alapján akár Szoboszlai Dominik is tagja lehetne a magyar U21-es válogatott Eb-csapatának, amely 2021-ben biztos résztvevője lesz a hazai társrendezésű kontinensbajnokságnak. Gera Zoltán szövetségi edző a DIGI Sport híradójának azt mondta, a Salzburg-támadónak már csakis a felnőttválogatottban van a helye.

- Remélem, nem kerül olyan helyzetbe, hogy esetleg azon kelljen gondolkodni, hogy most az U21-ben játsszon, hiszen ez azt jelentené, hogy visszaesik a teljesítménye. Neki az A válogatottban van a helye a kvalitása, a tehetsége alapján. Reméljük, hogy töretlen lesz a fejlődése – nyilatkozta a Sport24-nek Gera Zoltán, aki kedden négy edzésnek is a tevékeny résztvevője volt Telkiben, hiszen Marco Rossi felnőttkapitány segítőjeként is dolgozik.

Gera akár arról is mesélhetett az olasz szakembernek, hogy miként kell gólt rúgni a szlovákok ellen, amit ő igencsak jól tudhat, hiszen a két A-válogatott eddigi öt összecsapásának ő a valaha volt egyetlen magyar gólszerzője.

- Vannak olyan játékosok, akik a különbséget jelenthetik a mérkőzéseken, nem egy, nem kettő. Nem hiszem, én leszek az egyetlenegy magyar gólszerző a szlovákok ellen majd a hétfői meccs után – mosolyodott el Gera.

A pénteki, Dánia elleni idegenbeli meccsre készülő U21-es együttes szövetségi edzője nincsen könnyű helyzetben, hiszen úgy kellene ütőképes csapatot faragnia a játékosokból a 2021-es Eb-re, hogy a mostani kerettagok jelentős része az NB II-ben szerepel.

- Ez a keret nem végleges. Azért két év az utánpótlásban elég hosszú idő. Vannak olyan 18-19 éves játékosok, akik, ha jól teljesítenek, bekerülhetnek az U21-es válogatottba. Igen, elég sok az NB II-es játékos a keretben, de fontos, hogy folyamatosan játszanak, ott is tudnak fejlődni, és nyilván nekünk az a célunk, hogy nagyon szervezett, egységes csapatként tudjunk funkcionálni a mérkőzéseken. Mert azért van, amikor az ellenfél jobb játékerőt képvisel, és azt valamivel kompenzálni kell – fogalmazott a 40 éves szakember.

Egy titkos fegyvere mindenképp akad a válogatottnak, Szalai Attila, a ciprusi Apollon légiósa, aki védő létére két gólt is szerzett az -selejtezőkben.

- Nagyon kiskoromban még balszélsőként kezdtem a pályafutásomat, de igazából nincsen bennem csatárvér, édesapám is védőként játszott, úgyhogy ez a fő posztom.

S hogy a ciprusi gólok után elvárják-e tőle, hogy a válogatottban is gólerős legyen?

- Erről még nem beszélgettünk, természetesen nem az a fő feladatom, hogy gólt lőjek, remélem, hogy sikerülni fog azért. Tavaly a selejtezősorozatban két gólt is tudtam szerezni, úgyhogy mindent meg fogok tenni a csapat érdekében.

Az U21-es válogatott szépen keretbe foglalja a hétfői magyar-szlovákot, hiszen pénteken Dániában vendégszerepel, majd kedden, Felcsúton a norvégokat fogadja felkészülési meccsen.

