Már Magyarországon edz a magyar válogatott légiósa, kérdéses a jövője

Mindössze öt bajnoki mérkőzésen kapott lehetőséget új csapatában a télen a Diósgyőrtől az iráni Persepolishoz igazolt Gera Dániel. Az Iránt ért háborús csapások miatt ugyanis február 28-án felfüggesztették az ország sportbajnokságait, így a labdarúgó első osztályt is.

Ahogyan a liga más légiósai, úgy Gera szintén hazatért szülőhazájába, és március másodika óta Magyarországon, Budapesten készül az idény folytatására – derült ki az Instagram-fiókjára feltöltött képekből. Az egyik fotón épp a Margitszigeten látható futás közben.

A BOON megjegyzi, hogy kérdéses, mikor tér vissza az együtteséhez, ahogyan a bajnoki kiírás sorsa sem tisztázott.

A négyszeres magyar válogatott védő korábban volt az MTK, a Ferencváros és a Puskás Akadémia játékosa, míg az utóbbi négy évet Diósgyőrben töltötte. Pályafutása során először állt légiósnak, amikor idén januárban 2027-ig írta alá a Persepolishoz.

