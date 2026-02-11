Gennaro Gattuso világ körüli útja: személyesen találkozott az olasz légiósokkal

Gennaro Gattuso rendhagyó módon több országba, köztük Szaúd-Arábiába, Katarba és Angliába is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az ott futballozó olasz légiósokkal - írta meg a Football Italia a Gazzetta nyomán.

Az AC Milan egykori legendás játékosa többek között Mateo Retegui-vel Szaúd-Arábiában, Marco Verrattival Katarban, Riccardo Calafiorival, Federico Chiesával, Gianluigi Donnarummával, Michael Kayodéval, Nicolò Savonával, Sandro Tonalival, Destiny Udogie-val, illetve Guglielmo Vicarióval pedig Angliában vacsorázott együtt.

Az olasz portál hozzáteszi, hogy Gattuso gondosan megtervezte ezeket a találkozókat, külön figyelve arra, hogy ezekkel ne zavarja meg a játékosok felkészülését vagy pihenését.

Ezt követően kedd este azokkal a válogatott behívóra számítható játékosokkal is találkozott, akik a Serie A-ban szerepelnek.

Mint ismert, Olaszország pótselejtezőn keresztül juthat ki a 2026-os világbajnokságra, ehhez előbb Észak-Írországot kellene legyőznie március 26-án hazai pályán, majd a döntőben a Wales-Bosznia-Hercegovina párharc győztesével találkozhat.