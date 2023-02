Bajnok lenne a Philadelphia Union támadója!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Gazdag Dániel az M1 csatornának nyilatkozva elmondta, nagyon várja már a márciusi válogatott mérkőzéseket.

„Azt hiszem, reális esélyünk van az egyenes ági kijutásra is, ha csak magunkkal foglalkozunk, ez sikerülhet. A kulcs az lesz ebben a csoportban, hogy senkit ne becsüljünk alá, kicsit új dolog lesz esélyesként pályára lépni. Ha lenézzük őket, ezek a csapatok is meglephetnek, megverhetnek minket, ezt szeretnénk mindenképp elkerülni. Örülök, hogy az elmúlt évben sikerült előrelépni a válogatottban, remélem, a továbbiakban is sok játéklehetőséget kapok" - idézi az m4sport.hu a Philadelphia Union támadóját, aki gőzerővel készül a klubidényre is.

„Bizakodó vagyok a szezonnal kapcsolatban, jó évet zártunk tavaly és sikerült egyben tartani a brigádot, esélyesként fogunk nekimenni a bajnokságnak. Nem avatnak be teljesen a háttérbe, de úgy tudom, eddigi érkezőink mellett nem lesz több, így megyünk neki a bajnokságnak. Akkor lennénk csak elégedettek, ha bajnokok lennénk, de 7-8 csapat is van velünk együtt, amelyik reális eséllyel pályázik az első helyre" - nyilatkozta Gazdag, hozzátéve szeretné tartani a tavalyi formáját, a gólokat és a gólpasszokat tekintve is, amit már a 10-es mezben tehet meg.

"Nagyon örülök az új mezszámomnak, örülök, hogy a klubnál is érdemesnek találtak rá. Remélem, rászolgálok a bizalomra, s jövő ilyenkor is azt mondják, hogy megérte rám adni" -mondta.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Philadelphia Union-Columbus Crew bajnokin a hazaiak győzelme 1.72, a döntetlen 3.75, a vendégsiker 4.70-szeres szorzóval fogadható. (x)