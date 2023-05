Gazdag már hét gólnál jár, nyert a Philadelphia Union - VIDEÓ

Jó formában a magyar válogatott játékos.

3-1-re nyert a Gazdag Dánilet is foglalkoztató Philadelphia Union a New York City ellen az amerikai labdarúgó bajnokság (MLS) legutóbbi fordulójában.

Nem kezdték jól a meccset Gazdagék, sőt fél óra játék után hátrányba is kerültek. A New York City részéről Gabrier Pereira talált be. Azonban a Philadelphiának még az első félidő hosszabbításában skerült a fordítás: Julian Carranza kétszer is betalált.

A fordulás után jobb volt a Philadelphia, majd büntetőt is sikerült kiharcolniuk. A pontrúgáshoz a biztos lábú Gazdag Dániel állt oda, aki most sem hibázott, a kapust elküldve a bal oldalra a kapu jobb oldalába gurított. Ez volt a magyar játékos hetedik találata ebben az idényben. A gólérzékenysége mellett a gólapsszok terén sem szerény, négy asszisztot jegyezhetünk fel a neve mellé ebben az idényben.

A Philadelphia Union jelenleg a Keleti Konferencia negyedik helyén áll.