Gazdag gólja is kellett a Philadelphia továbbjutásához

A Philadelphia vasárnap házigazdaként hátrányba került a Nashville SC elleni mérkőzésen, ám az első félidő hosszabbításában egy szöglet után a magyar válogatott játékos hat méterről egyenlített –számolt be róla az MTI. Több gól a rendes játékidőben, majd a hosszabbításban sem született, a tizenegyespárbajt pedig 2-0-ra a Philadelphia nyerte, ezzel a legjobb négy közé került, ahol a New England Revolution vagy a New York City FC lesz az ellenfele.

A május közepén igazolt Gazdagnak ez volt a 25. meccse és az ötödik gólja az MLS-ben.

Sallói Dániel csapata, a Sporting Kansas City hazai pályán 2-1-re kikapott a Real Salt Lake együttesétől – a magyar futballista végig a pályán volt –, ezzel kiesett.

Az ugyancsak magyar válogatott Schön Szabolcs csapata, az FC Dallas nem jutott be a rájátszásba.

