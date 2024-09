Gazdag-gól, Sallói-assziszt: Így hengereltek a magyarok az MLS-ben - Videó

New York City FC vs Philadelphia Union

A Philadelphia Union játékosa viszont nem léphet pályára a következő bajnokin.

A Gazdag Dániellel felálló Philadelphia Union vendégségben 5-1-es győzelmet aratott a New York City ellen, míg a hazai pályán játszó Sporting Kansas City 4-1-re hengerelte le a Colorado Rapids csapatát Sallói Dánielnek köszönhetően.

New York City-Philadelphia Union

Már az első félidőben egyértelművé tette Gazdag Dániel csapata, hogy nem kívánnak nyitott kérdést hagyni a fordulás utánra. A 15. percben Tai Baribo, majd tíz perccel később Mikael Uhra is a kapuba talált. A magyar támadó is viszonylag hamar feliratkozott a góllövőlistára, a 32. percben egy szemfüles megmozdulásnak köszönhetően csak három méterről kellett a kapuba pöckölnie a labdát. Habár az első játékrészben szépeteni tudott a New York, a második félidőben is hasonlóan folyt a játék.

A 74. percben még Jakob Glesnes, majd tíz perccel később Jesus Bueno neve is felkerült az eredményjelzőre, kialakítva az 5-1-es végeredményt. Viszont nem lehetett felhőtlen Gazdag kedve, hiszen a sárga lap miatt a következő meccset kihagyja.

Sporting Kansas City-Colorado Rapids

Már a nyolcadik percen megszerezte a vezetést a hazai alakulat, azonban az előző meccsel ellentétben az első játékrészben elmaradt a gólözön.

Sallói viszont a mérkőzés 59. percében már kétgólos előnynél szállt be. Erik Thommy biztosította be a harmadik gólt, majd szintén a német támadó szerezte meg a csapat utolsó gólját, köszönhetően Sallói átadásának. A vendégek egyetlen gólját Michael Edwards szerezte a 75. percben.