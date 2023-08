Gazdag felépülése gyorsan halad, reménykedik benne, hogy Messi ellen már játszhat

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Gazdag Dániel, a Philadelphia Union válogatott labdarúgója reméli, hogy felépül az Inter Miami elleni Ligák Kupája-elődöntőre, és pályafutása során először megmérkőzhet az argentin sztárral, Lionel Messivel.

Gazdag múlt kedden sérült meg a New York Red Bulls elleni nyolcaddöntőn, és le kellett cserélni. Csapata végül 11-esekkel továbbjutott, majd - immár nélküle - sikerrel vette a mexikói Queretaro elleni negyeddöntőt is, így következhet magyar idő szerint szerda hajnalban a vendég Inter Miami elleni elődöntő.

A 27 éves játékos az M1 aktuális csatornának elmondta: örül, hogy a félépülése gyorsan halad, mert "rosszabbul nézett ki a felvételeken, mind amilyen valójában volt." A bal belső térdszalagja szakadt el részlegesen, amikor becsúszva próbálta megelőzni a védőjét.

"Balszerencsés mozdulat volt, a hátsó lábam letapadt a földre, a testem pedig tovább haladt, így meghúztam a térdem. Lehetett volna sokkal rosszabb is, de szerencsés vagyok, mert megúsztam egy kisebb sérüléssel"

Kiemelte: bízik benne, hogy az Inter Miami ellen már tud játszani. Emlékeztetett, hogy a floridai csapat az elmúlt időszakban nagy nevű játékosokat igazolt Lionel Messi, Jordi Alba és Sergio Busquets személyében, emellett új edző érkezett. Emiatt nem lehet kiindulni a legutóbbi egymás elleni mérkőzésükből, amikor a Philadelphia 4-1-re diadalmaskodott. A változások óta a Miami sokkal szervezettebben védekezik.

"Messi talán a legnagyobb név az egész labdarúgásban. Messi-szurkoló vagyok már a barcelonás korából. Ez lesz az első alkalom, hogy pályára léphetek ellene, izgatott vagyok, de megvannak a saját céljaink. Nagy élmény lesz, jó hangulat, hazai pályán szeretnénk a legtöbbet kihozni belőle. Sokak szerint már inkább ők az esélyesek"

Gazdag elmondta azt is, hogy a Union végső célja az amerikai és a mexikói csapatokat tömörítő Ligák Kupája megnyerése.

"Tudtuk, hogy szinte minden mérkőzésünket hazai pályán vívhatjuk, és ha sikerrel vesszük az elődöntőt, akkor a döntőt is. Szeretnénk ezt kihasználni, mert nagy előny. Úgy vágtunk bele a sorozatba, hogy van esélyünk győzni"

A magyar középpályás kitért arra is, hogy Messi érkezése nagy hatással van a ligára, náluk is öt perc alatt eladták az első körben megvásárolható jegyeket.

A közeljövővel kapcsolatban jelezte, hogy a szeptemberi válogatott mérkőzésekre már biztosan felépül, most egyelőre reméli, hogy kedden hadra fogható lesz. Az észak-amerikai ligában (MLS) nem kérdés, hogy bejutnak a rájátszásba, de az alapszakaszban szeretnének az első három hely valamelyikén végezni, hogy minél több hazai összecsapásuk lehessen. Ő személy szerint "hozza a számokat" - 21 mérkőzésen kilenc gólt szerzett és adott kilenc gólpasszt -, az edző és a társak bíznak benne, és idén is meghatározó szerepe van a csapatban. Úgy vélte, a Union számára nagy ellenfél lehet a Los Angeles, a Nashville és - ha bejut a playoffba - a megerősödött Inter Miami is.

