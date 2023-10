Gazdag Dániel ollózós góljával nyert a Philadelphia Union - VIDEÓ

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

3-2-re nyert a Philadelphia Union az Atlanta United ellen az Észak-amerikai labdarúgó bajnokság alapszakaszában.

Egy hónap után tudott újra nyerni a Gazdag Dánielt is a soraiban tudó Philadelphia Union. A mérkőzést sokkal jobban kezdte a hazai alakulat, a gólra azonban a félidő végéig kellett várni. Ekkor villant meg a magyar válogatott támadó először. Bedoya találta el rosszul a labdát a tizenhatoson belül, majd Gazdag háttal a kapunak levette mellel és hezitálás nélkül ollózó mozdulattal a kapu jobb oldalába küldte.

Az első félidő hajrájában pedig már nem is tudott leállni a Philadelphia, további két gólt lőttek hét percen belül. A második találatnál Uhre vette át a tizenhatoson kivűl, majd bombázta be a játékszert a bal sarokba. A hosszabbításban újra Gazdag volt főszerepben, ezúttal az előkészítésben jeleskedett. A magyar válogatott játékos szépen tört be a büntetőterületen belülre, majd passzolta be a labdát a középen érkező Carranzának. Az argentin nem hezitált, gólt lőtt.

A fordulás után majdnem elszórakozta háromgólos előnyét a Philadelphia. Az Atlanta az 56. percben büntetőből Almeida, majd a 77. percben Mosquera révén talált be. Az egygólos különbség megmaradt a hazaiak javára, így újra Keleti Konferencia élére álltak.