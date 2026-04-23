Gazdag gólja is kellett a Columbus Crew sikeréhez

A liga honlapja szerint harmincszoros válogatott támadó középpályás kezdő volt, a negyvenedik percben úgy szerzett gólt, hogy az öt és feles vonaláról külsővel passzolt a hálóba, majd a 73. percben lecserélték.

Gazdag először volt eredményes az új idényben.

Sallai Dániel is pályára lépett

Sallói Dániel végigjátszotta a Toronto FC hazai meccsét, ami 3-3-as döntetlenre végződött a Philadelphia Union ellen, de gólt ezúttal nem szerzett. A négyszeres válogatott - de már amerikai állampolgársággal is rendelkező - balszélső eddig háromszor talált be a mostani szezonban.

A Columbus Crew a keleti főcsoport kilencedik, a Toronto FC pedig a hatodik helyén áll kilenc forduló után.

A mérkőzés összefoglalója: