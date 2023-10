Gazdag Dániel amerikai toplistára került!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Gazdag Dániel az egyik legnépszerűbb labdarúgó az Major League Soccer (MLS) bajnokságban. A magyar válogatott jó teljesítményét mutatja, hogy az egyik legtöbb mezt adják el, amelynek hátán a GAZDAG név található, derült ki az MLS éves kimutatásából.

A Napoli-Real Madrid BL-mérkőzésen a hazai győzelem 2.65, a döntetlen 3.75, a vendégek sikere pedig 2.63-szoros szorzóval fogadható. (x)



Az MLS-ben játszó játékosok mezéinek eladása fontos bevételi forrás a klubok számára, és a szurkolók számára lehetőséget nyújt arra, hogy támogassák kedvenc játékosaikat és csapataikat. Gazdag Dániel mezének népszerűsége azt mutatja, hogy a szurkolók elismerik teljesítményét és kedvelik a 26 esztendős magyar válogatott labdarúgót.

A Top 25 legtöbb mezt eladott játékos neve között nincs sok meglepetés. A nyáron érkező Lionel Messi egyértelmű első helyezett, míg a korábbi barcelonai csapattársa, Sergio Busquets is felkerült a listára mindössze pár hónap játék után.

A listán megtalálható rengeteg Európában már megfordult labdarúgó, így Carlos Vela, Javier Hernández (ismertebb nevén Chicharito/Borsócska), Riqui Piug vagy Xherdan Shakiri is felkerült. Azonban egy magyar labdarúgó, Gazdag Dániel is az egyik legeladhatóbb labdarúgó Észak-Amerikában. A magyar válogatott játékos a 23. volt a legtöbb mezt eladott játékosok listáján, olyan labdarúgókat megelőzve, mint a korábban említett, a Bayern Münchent is megjárt Shakirit vagy a listán egyáltalán nem szereplő spanyol világbajnokot, Jordi Albát. Gazdag volt az egyetlen Philadelphia Union játékos, aki befért a top 25-be.

Sallói Dániel és csapattársai nem szerepelnek a listán.