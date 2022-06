Gattuso elismerte, hogy a spanyol csapat edzője lesz

Gennaro Gattuso egy olasz lapnak adott interjúban elárulta, hogy hamarosan átveszi a Valencia labdarúgócsapatának vezetőedzői posztját - írta meg az MTI.

A spanyol együttes, amelyet Jose Bordalas irányított a legutóbbi szezonban, a bajnokságban a kilencedik helyen végzett, a Király Kupában pedig a döntőig menetelt. Mindez azonban nem volt elég a szakember számára, hogy megtartsa állását, a klub vezetői ugyanis pénteken közölték, hogy szerződést bontottak vele, négy nappal azután, hogy Anil Murthy elnököt leváltották.

Bordalas utódjaként a helyi sajtó már múlt héten Gattusót jelölte meg, ám eddig sem a játékosként világbajnok és Bajnokok Ligája-győztes olasz szakember, sem az egyesület nem reagált a hírekre.

A 44 éves tréner most a Corriere della Serának beszélt a valenciai szerepvállalásáról, egyúttal azt is kérte a spanyol szurkolóktól, hogy a munkája alapján ítéljék meg. Gattuso ezzel arra reagált, hogy korábbi, rasszistának tartott kijelentései miatt a Valencia szimpatizánsai közül sokan nem szeretnék a csapat edzőjeként látni. Ő viszont, ahogy korábbi interjúiban, úgy most is visszautasította a rasszizmus vádját.

Gattuso legutóbb, tavaly nyárig a Napolit, előtte pedig az AC Milant irányította.

