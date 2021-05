Gattuso a favorit Pirlo helyére!

Ma eldőlhet Andrea Pirlo sorsa, ha a Juventus nem kvalifikálja magát a Bajnokok Ligájába, biztosan váltás lesz a kispadon.

Gennaro Gattuso a Napoli vezetőedzője is tehet azért, hogy Gennaro Gattuso legyen a Juventus következő trénere. Hetek, sőt hónapok óta tartja magát a pletyka, hogy a szezon végén távozik/távozhat a Juventus vezetőedzője, Andrea Pirlo (no meg persze Cristiano Ronaldo). A torinóiak jelenleg egy pont lemaradással állnak a még Bajnokok Ligája indulást érő helyen álló AC Milan – Napoli duó mögött az ötödik pozícióban. Nem elég tehát vasárnap este „csak” nyerni a Bologna otthonában, valamelyik fent említett ellenlábas hibájára is szükség van ahhoz, hogy meglegyen a BL-indulás, és legyen esélye Pirlónak, hogy megtartsa állását.

A Tuttosport.com szerint A Napoli edzője, Gennaro Gattuso a poszt legfőbb esélyese, az olasz portál úgy fogalmaz: Gattuso nem csak erős személyiség, de a pályán is látszik a keze munkája a Napolin. Egy ilyen vezetőedzőnek pedig nyilván Torino fekete-fehér felében is örülnének. Az biztos, hogy a ma esti (20:45) mérkőzések lefújását követően egy-két kérdésre választ kapnak majd a Juventus drukkerei. És még az is lehet, hogy a Napoliért szurkolók is.

