Gary O'Neil: Ha a labdáért mész, de letarolod az embert az szabálytalan!

Mint ismeretes, hétfőn a Manchester United 1-0-ra verte hazai pályán a Wolverhampton Wandererst. A mérkőzés hajrájában André Onana ütközött Sasa Kalajdziccsal, de a játékvezető nem ítélt büntetőt.

A mérkőzést követően a Wolves vezetőedzője Gary O'Neil is értékelte az esetet.



"Nekem úgy tűnt, mintha a kapus a csatárunk fejét próbálta meg volna leütni a helyéről. Így láttam élőben is, és amikor visszanéztem felvételről is az esetet. Meg vagyok lepve, hogy ez nem szabálytalan. Ha a labdáért mész, de letarolod az embert, az szerintem szabálytalan. Azon mondjuk nem lepődöm meg, hogy nekünk ezt nem fújták be. Mikor kijött sárga lapot adni nekem, azt hittem az esetet nézi meg. Jon Moss - aki a játékvezető ellenőre volt a találkozón - oda jött hozzám és azt mondta, ez tiszta tizenegyes volt, majd elnézést kért. Szerinte ez egyértelmű hiba volt."



Erik Ten Hag szűkszavúan nyilatkozott, de azt elismerte, hogy Onana szerencsés volt abban az esetben.