Sokkoló jóslat: idegenben ütheti ki a Cityt az Arsenal

Az Arsenal bajnoki esélyeiről beszélt Gary Neville, aki merész jóslatot fogalmazott meg: szerinte a londoniak az idény kulcsmeccsén legyőzik a Manchester City csapatát, és ezzel bizonyítják, hogy valóban bajnokok.

A „ágyúsok” jelenleg öt ponttal vezetik a Premier League tabelláját, igaz, egy mérkőzéssel többet játszottak legfőbb riválisuknál. Mikel Arteta együttese a hétközi pontvesztés után vasárnap a Tottenham elleni 4-1-es, magabiztos győzelemmel tért vissza a helyes útra az észak-londoni derbin, ám a korábbi botlás miatt a City továbbra is saját kezében tartja a sorsát.

Ha Pep Guardiola csapata megnyeri az elmaradt mérkőzését, majd áprilisban az Etihad Stadionban is felülmúlja az Arsenalt, ismét átveheti a vezetést. Éppen ezért kulcsfontosságú lehet a londoniak számára a manchesteri rangadó, amelyen az utóbbi években nem sok sikerélményük volt.

Neville azonban úgy érzi, most megtörhet az átok. A korábbi manchesteri védő podcastjében felidézte az Arsenal múltbeli, bajnoki címekhez vezető „statement” győzelmeit – köztük Marc Overmars és Sylvain Wiltord emlékezetes találatait a Manchester United ellen.

„Amikor az Arsenal bajnokságot nyert, mindig volt egy ilyen gyilkos gól. Ezek nemcsak egy stadiont, hanem egy egész várost elhallgattattak” – fogalmazott Neville. Hozzátette: ha az Arsenal nyerni tud Manchesterben, azzal az egész ligának üzenne, viszont egy újabb City-diadal könnyen megtörheti Artetáék lendületét.

A bajnoki versenyfutás így könnyen az Etihadban dőlhet el – és Neville szerint most jöhet az a pillanat, amikor az Arsenal valóban bebizonyítja, bajnokcsapat-e.

