Gareth Bale visszakerült a Real Madrid keretébe

Gareth Bale is bekerült a utolsó felkészülési meccsére utazó keretébe annak ellenére, hogy továbbra is bizonytalan a helyzete a klubnál.

A walesi válogatott szélső nemrég nagyon közel járt ahhoz, hogy elhagyja a Királyi Gárdát, a kínai Jiangsu Suning ugyanis heti 1 millió fontos fizetést ajánlott neki.

Végül azonban a Real Madrid nemet mondott az üzletre, így Bale maradt a csapatnál annak ellenére, hogy Zidane egyértelművé tette, nem számol vele.

Bale mindössze két felkészülési meccsen lépett pályára idén nyáron, és legtöbbször a keretbe sem került be, de most úgy néz ki, hogy újabb esélyt kap a francia edzőtől.

Nem került be azonban az elleni keretbe a szintén bizonytalan helyzetű James Rodriguez, és Mariano Diaz sem kapott helyet a csapatban, miután megfosztották a hetes számú meztől, ami nem túl meglepő módon Eden Hazard-nál kötött ki.

📝 Our 20-man squad for tonight's match against @ASRomaEN ! #HalaMadrid pic.twitter.com/MM1rAA2SGA