Gareth Bale ügynöke tagadja az angol klub ajánlatát

A mai napon ünnepli 30. születésnapját a játékosa, Gareth Bale.

Talán nem is véletlen, hogy éppen kedden nyilatkozott ügynöke a walesi focista jövőjét illetően.

Jonathan Barnett ugyanis tagadta, hogy Bale-ért korábbi csapata, a Tottenham ajánlatot tett volna.

A walesi támadó 6 évet töltött el a londoniaknál, amelyet követően 2013-ban szerződött a blancókhoz.

A sikeres spanyol időszaka után azonban az utolsó idényben meggyengült a helyzete a csapatnál és szinte készpénznek lehetett venni a nyár elején, hogy elhagyja a Real Madridot.

A Tottenhammel kapcsolatos találgatásokat azonban most ügynöke elég gyorsan lesöpörte az asztalról, mondván "Hülyeségeket nem kommentálok", számolt be róla a TalkSport twitter oldala.

BREAKING: Gareth Bale's agent, Jonathan Barnett, has told talkSPORT that #THFC have NOT bid for the Welshman.



Barnett declined to appear on the station but gave us this short statement: pic.twitter.com/fMSu7hiFky