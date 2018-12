Gareth Bale tehet keresztbe a Juvénak

Honfitársa győzheti meg az Arsenal játékosát.

Az már hosszú hetek óta beszédtéma, hogy Aaron Ramsey jövője bizonytalanná vált csapatánál, és az Arsenal labdarúgója távozhat Londonból.

Ma az olasz Tuttosport cikkezett arról, hogy az első számú érdeklődő, a Juventus nem biztos, hogy meg tudja szerezni a walesi focistát, ugyanis "akcióba" lépett honfitársa, Gareth Bale.

A két játékos közt igen jó a kapcsolat, erre szeretne alapozni Florentino Perez, a Real Madrid elnöke, aki próbálja meggyőzni Bale-t, hogy beszélje rá Ramsey-t a blancókhoz való csatlakozásra.

Ugyanis a spanyol sztárklub is nagyon készül már a januárban nyíló átigazolási piacra, és célkeresztjükben van az Arsenal játékosa.

Sőt, haramadik lehetséges befutóként még a Paris Saint-Germain is beszállhat a harcba, akik akár már a most nyíló időszakban is lecsapnának a walesi-re.

A cikk lejjebb folytatódik

A 28 éves középpályás éppen tegnap ünnepelte születésnapját, és habár kicsit késve is, de szép ajándék lenne számára januárban, ha megnyugtatóan rendeződne a jövője akár jelenlegi csapatánál, akár egy új klubnál.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!