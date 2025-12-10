Gareth Bale: Édesapám betegsége ébresztett rá, hogy az élet több a futballnál

Gareth Bale 2023 januárjában sokakat megdöbbentett, amikor bejelentette az azonnali visszavonulását, alig néhány héttel azután, hogy a katari világbajnokságon a walesi válogatott csapatkapitányaként szerepelt.

A Southampton, a Tottenham Hotspur és a Real Madrid egykori sztárja, aki 2022 nyarán csatlakozott az MLS-ben szereplő Los Angeles FC-hez, a közösségi oldalain közzétett közleményben búcsúzott. Akkor úgy fogalmazott: ez volt „pályafutása messze legnehezebb döntése”.

Bale most a GQ Magazine-nak adott interjúban elárulta, hogy döntésében komoly szerepe volt édesapja romló egészségi állapotának, amely új megvilágításba helyezte számára az élet prioritásait.

„Apukám megbetegedett, és ez óriási hatással volt rám” – mondta. – „Az emberek gyakran nem is sejtik, mi zajlik valakinek az otthonában, de én akkor jöttem rá igazán: az élet jóval több, mint a futball.”

A korábbi kiváló játékos arról is őszintén beszélt, hogyan változott meg az élete a visszavonulás óta. Elmondása szerint tudatosan igyekszik távol maradni a reflektorfénytől, és sokkal inkább a családjára koncentrál.

„A gyerekeink, az életünk, a házasságunk, a családunk, a barátaink – ezek a legfontosabbak” – fogalmazott Bale. – „A futballban olyan dolgok miatt aggódtál, amiken ma már csak nevetek. Akkoriban szorongtál, ideges voltál, nem tudtad élvezni, most pedig visszanézve látod, mennyire felesleges volt.”

Bale elárulta: az egyik legnagyobb örömöt most az jelenti számára, hogy ott lehet a gyerekei mellett.

„Nézni, ahogy a fiam futballozik, az egyik kedvenc időtöltésem” – mondta. – „Amikor rám néz, mindig eszembe jut, amikor apukám figyelt engem a pályán. Jó érzés egyszerűen ott lenni. A lányom lovagol – csodálatos látni, ahogy nőnek, fejlődnek, és élvezik, amit csinálnak.”

A 111-szeres walesi válogatott támadó szavai jól mutatják: bár a futball örökre része marad az életének, ma már egészen más dolgok állnak az első helyen.



Forrás: Sport Bible

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.