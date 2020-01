Gareth Bale David Beckham együttesében köthet ki

A Real Madrid sztárja a tengerentúlra igazolhat.

David Beckham új franchise-a az Miami elkezdte keresgélni azokat a játékosokat, akikkel feltölthetné kiemelet játékoskeretét.

Az MLS-ben azokat a sztárlabdarúgókat hívják kiemelt játékosoknak (designated player), akik fizetése meghaladja a szigorú pénzügyi kereteket.

Minden egyes csapatban legfeljebb három ilyen játékos szerepelhet.

Csak hogy a nagyobb neveket említsük: David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Bastian Schweinsteiger és Nemanja Nikolic is kiemelt játékosként szerepeltek klubjukban.

Most úgy tűnik, hogy Gareth Bale-t is a tengerentúlra csábítanák, ezzel is emelve az USA futballbajnokságának színvonalát.

A floridai csapat ráadásul újoncként indul a bajnokságban és jelenleg minden erejével azon van, hogy ütőképes stábot és játékoskeretet rakjon össze az MLS 2020-as versenykiírására.