Szalai Ádám beismerő vallomást tett!

A tanúk meghallgatása után a 86-szoros válogatott focistát is kihallgatta a BRFK.

Ténybeli beismerő vallomást tett a kihallgatása során Szalai Ádám, akit garázdaság és könnyű testi sértés gyanúja miatt hallgatott ki néhány nappal ezelőtt a BRFK a decemberi, a Bazilikánál történt verekedés miatt – írja a 24.hu.

A Goal.com információi szerint a 35 éves csatár ahogy korábban is, úgy most is a jogos védelemre hivatkozott, és hogy csak az öccsét szerette volna megvédeni a rátámadó négy részeg fiataltól.

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a portál megkeresésére elmondta, hogy a terhelt nem tett panaszt a gyanúsítás ellen, érdemi vallomást tett, amiben érdemi védekezést terjesztett elő. Ennek ellenőrzése a nyomozás feladata.

Mi történt?

Még január elején számoltunk be arról, hogy Szalai Ádám verekedésbe keveredett a budapesti éjszakában december 29-én. A magyar válogatottól tavaly visszavonult támadó akkor beismerte, hogy valóban testvére védelmére kelt, és egyszer tényleg megrúgott egy illetőt, mert az megfenygette az öccsét. A 35 éves csatár azonban tagadta, hogy a földön fekvő támadót bárhogyan is bántalmazta volna.

A Szalait feljelentő Zsombor szerint a balhé abból alakult ki, hogy a buli után a barátaival már az utcán megkérték Szalai Ádám öccsét, hogy készítsen egy képet róluk, azonban a Basel támadójának testvére nemet mondott a felkérésre, ezért a sértett lef*szfejezte. Ekkor fordult vissza Szalai Ádám, és sietett öccse védelmére. A fiatalember szerint a 36 éves csatár nem fogadta el a bocsánatkérését:

„Te most lef.szfejezted az öcsémet?” – Ekkor derült ki számomra, hogy a focista testvérét szólítottam meg. Szalai odajött hozzám, majd elkezdett velem ordibálni. Azt üvöltötte, hogy én, egy senkiházi, hogy merek ilyet mondani az öccsének... És már rúgott is a talpával, ami a mellkasomon ért. A földre kerültem, és még akkor is belém rúgott"

A 86-szoros válogatott játékos azonban teljesen máshogy emlékszik a történtekre:

"Valójában az öcsémmel voltam egy találkozón, majd az elköszönésünk után azt láttam, hogy négy, nagyon részeg fiatal körbeveszi a testvéremet, az egyikük pedig olyasmit üvöltött az arcába, ami itt idézhetetlen lenne, de támadásra utalt. Jó néhány méternyi távolságból is úgy értékeltem, hogy meg akarják verni a testvéremet. Ezt természetesen nem hagyhattam, visszarohantam, majd egy rúgással eltávolítottam a testvéremtől az üvöltöző embert. Nem igaz, hogy a földön fekvő embert megrúgtam. Féltem a családtagjaimat, és minden körülmények között megvédem őket. Úgy tudom, szelfizni akartak a testvéremmel, amire ő nem volt hajlandó, ebből alakult ki a szóváltás. Amikor pedig négyen körbevették, ténylegesen fenyegetve érezte magát."

