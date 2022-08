Harmadszor aratott történelme során kilencgólos győzelmet a Liverpool az angol bajnokságban, ezúttal a Bournemouth volt az áldozat.

A Premier League negyedik játéknapját a Manchester United Southampton elleni idegenbeli mérkőzése nyitotta. A manchesteriek a liverpooli győzelem után nem adták lejjebb az iramot, jól kezdtek az első félidőben, de az első találatig az 55. percig kellett várni. Ekkor Bruno Fernandes volt eredményes honfitársa, Diogo Dalot passza után, amely gól aztán az 1-0-s végeredményt is jelentette.

A Manchester City is maximális pontszámot szerzett a negyedik körben. A manchesteri együttes bő húsz perc alatt kétgólos hátrányba került, viszont a második félidő elején előbb Bernardo Silva szépített, majd Erling Haaland mutatta meg tudását és lőtt mesterhármast, amivel beállította a 4-2-es végeredményt.

A Chelsea szoros mérkőzésen, emberhátrányban nyert 2-1-re a Leicester City ellen. A londoni gárda a 28. percben fogyatkozott meg, amikor Conor Gallagher hat percen belül megkapta második sárga lapját. Ennek ellenére a 47. percben Raheem Sterling révén a Chelsea került előnybe, majd az angol szélső ismét betalált a 63. percben, így már 2-0 volt az állás. Végül Harvey Barnes hiába szépített bő 25 perccel a találkozó vége előtt, az egyenlítés már nem sikerült.

Harmadik alkalommal nyert kilenc góllal az angol bajnokságban történelme során a Liverpool, amely Roberto Firmino vezérletével 9-0-ra diadalmaskodott a Bournemouth ellen. A brazil támadó középpályás Luis Diaz, Harvey Elliott, és Trent Alexander-Arnold góljánál is asszisztált, majd ő maga is eredményes volt kétszer is. A liverpooliak korábban 1896-ban a Rotherham Townt 10-1-re, míg 1989-ben a Crystal Palacet győzték le 9-0-ra.

PREMIER LEAGUE, 4. FORDULÓ

Southampton-Manchester United 0-1 (B. Fernandes 55.)

Chelsea-Leicester 2-1 (Sterling 47., 63., ill. H. Barnes 66.)

Liverpool-Bournemouth 9-0 (Diaz 3., 85., Elliott 6., Alexander-Arnold 28., Firmino 31., 62., Van Dijk 45., Mepham 46. - öngól, Carvalho 80.)

Manchester City-Crystal Palace 4-2 (B. Silva 53., Haaland 62., 70., 81., ill. Stones 4. - öngól, Andersen 21.)

Brighton-Leeds 1-0 (Gross 66.)

Brentford-Everton 1-1 (Janelt 84., ill. Gordon 24.)

